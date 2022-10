Společnost Xiaomi se chystá na brzké odhalení řady Redmi Note 12. Podle oficiálního vyjádření s ní máme počítat do konce října, takže je opravdu za rohem. Nyní uniká oficiální prospekt týkající se nejlepšího telefonu z celé řady, kterým bude Redmi Note 12 Pro+.

Na prospektu si můžeme všimnout telefonu se zaobleným displejem, což znamená, že bude typu OLED. Alespoň po designové stránce se telefon tímto prvkem přiblíží vlajkovým telefonům a rozhodně nás nezklame ani výkonem. Ten totiž obstará čipset MediaTek Dimensity 1080, který dosahuje na podobný výkon, jako třeba Snapdragon 865. Mimo to zvládne také 200Mpx fotoaparát, takže je klidně možné, že se v některém z telefonů objeví. Ostatně čínský gigant s ním má čerstvé zkušenosti díky Xiaomi 12T Pro.

Mimo to se hovoří také o extrémně rychlém 210W nabíjení. Pokud by se všechny spekulace naplnily, jednalo by se o skvěle vybavený telefon, který by teoreticky mohl startovat pod hranicí 10 000 korun.

Jak se těšíte na nové Redmi mobily?

