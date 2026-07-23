Xiaomi uvedlo nadupané hodinky pro děti. Potomka s nimi prý najdete, i když se vybijí Hlavní stránka Zprávičky Redmi v Číně spustilo dětské chytré hodinky Redmi Kids Watch Pro za 1 199 jüanů, v přepočtu zhruba 3 800 Kč Polohu dítěte umí sdílet až pět dní i poté, co se hodinky úplně vypnou Nabídnou dvě pětimegapixelové kamery, z toho jednu vyklápěcí, a odolnost do 20 metrů pod vodou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Chytré hodinky se pro spoustu dětí staly prvním „telefonem“ i pojítkem s rodiči zároveň. Xiaomi teď pod značkou Redmi posouvá laťku o kus výš – Redmi Kids Watch Pro slibují, že vám dítě pomůžou najít, i když jsou vypnuté. Není to zdaleka první pokus značky. Loni v březnu jsme například psali o základním modelu Redmi Kids Watch, který v Číně startoval zhruba na třetině ceny Pro modelu. K dražší variantě teď výrobce přidává výkonnější lokalizaci, druhou kameru i vyšší odolnost. Dítě prý lokalizují i po vypnutí Hlavním lákadlem je poloha, kterou hodinky hlásí, i když jsou vypnuté. Redmi uvádí, že sdílejí polohu dítěte až pět dní po úplném vypnutí – signál posílají přes okolní zařízení Xiaomi v takzvané síti Najít, obdobě Apple Find My. Jde o údaj výrobce, který si sami nezávisle neověříme, ale princip funguje podobně jako u vyhledávacích čipů. Uvnitř budov má pomoct už třetí generace polohovacího systému s umělou inteligencí. Podle Redmi aktualizuje polohu každou sekundu a rozezná nejen budovu, ale i konkrétní patro, stanici metra nebo pravidelnou cestu do školy. Součástí jsou dvě kamery Druhou novinkou jsou dvě pětimegapixelové kamery. Jedna sedí nad displejem pro videohovory a selfie, druhá se vyklápí ze zadní části těla hodinek a míří od dítěte pryč, takže zvládne vyfotit i to, co má malý nositel před sebou. Displej má úhlopříčku 1,68 palce a rozlišení 360 × 390 bodů, uvnitř pracuje 1 GB paměti RAM a 8 GB úložiště. Co hodinky ohlídají kromě polohy? Kromě pohybu sledují i zdraví. Zvládnou změřit tep i okysličení krve, nabízejí 18 sportovních režimů a pět kondičních testů. Rodičům míří vstříc i bezpečnostní prvky. Když se dítě přiblíží k vodě – rybníku, bazénu nebo řece – hodinky samy pošlou upozornění do rodičovské aplikace. Školní režim během vyučování sám vypne rozptylující funkce a přes aplikaci nastavíte limity času u displeje i to, s kým může dítě přes WeChat nebo QQ psát. Celé tělo podle výrobce vydrží ponor až do 20 metrů. Zatím zůstávají jen v Číně Cenu si Redmi nasadilo na 1 199 jüanů, v přepočtu zhruba 3 800 Kč; v prvním prodeji šlo hodinky pořídit levněji, za 1 045 jüanů (kolem 3 300 Kč). Prodávají se výhradně v Číně přes e-shop JD.com a o uvedení v dalších zemích zatím značka nemluví. Do Česka se dětské Redmi hodinky oficiálně nikdy nedostaly, takže bych na příchod téhle verze moc nesázel. Svěřili byste hlídání svých dětí chytrým hodinkám? Zdroje: Notebookcheck, GizChina, Gizmochina Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Redmi wearables Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025