Xiaomi prý představí telefon s 10 000mAh baterií. Mohlo by jít o Redmi K90 Ultra

  • Xiaomi údajně pracuje na telefonu s 10 000mAh baterií a tloušťkou pod 8,5 mm
  • Zařízení má podporovat 100W drátové nabíjení i plnohodnotné bezdrátové dobíjení
  • Podle spekulací by mohlo jít o Redmi K90 Ultra s vlajkovým čipsetem MediaTek Dimensity řady 9000

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
17.12.2025 10:00
Ikona komentáře 2
redmi k90 pro max barevne varianty

Uznávaný čínský leaker Digital Chat Station na sociální síti Weibo naznačil, že Xiaomi chystá telefon s opravdu masivní baterií. Zařízení s kapacitou 10 000mAh by přitom mělo zůstat překvapivě tenké – tloušťka se prý bude držet pod hranicí 8,5 mm. To je pozoruhodný inženýrský počin, který by mohl definovat novou generaci telefonů s extrémní výdrží.

Redmi K90 Ultra jako hlavní kandidát

Ačkoliv leaker konkrétní model nejmenoval, několik indicií ukazuje na chystaný Redmi K90 Ultra. Ten by měl být vylepšenou verzí Redmi K90 Pro Max, které na našem trhu známe jako POCO F8 Ultra. Čínský model disponuje 7 560mAh baterií, takže by šlo o navýšení kapacity o více než 30 %.

digital chat station 10000mah telefon xiaomi weibo prispevek
Příspěvek leakera Digital Chat Station na platformě Weibo (strojově přeloženo z čínštiny)

Digital Chat Station v komentářích potvrdil, že zařízení dostane vlajkový procesor – pravděpodobně MediaTek Dimensity řady 9000. Na dotaz, proč výrobce nezvětšil tloušťku na 9,5 mm pro ještě větší baterii, leaker odpověděl otázkou: „Takže vám vůbec nezáleží na pocitu v ruce?“

Další očekávané specifikace

Podle dřívějších úniků by telefon měl nabídnout plochý displej s úhlopříčkou kolem 6,8 palce, rozlišením 1,5K a 165Hz obnovovací frekvencí. Nechybět by měl kovový rám, ultrazvuková čtečka otisků v displeji a zvýšená odolnost proti vodě a prachu. Co se nabíjení týče, kromě 100W drátového dobíjení má být k dispozici i plnohodnotné bezdrátové nabíjení.

xiaomi 15T pro
Xiaomi 15T Pro pořád zlevňuje! Za 12 tisíc nabízí fantastickou výbavu Adam Kurfürst Zprávičky

Xiaomi není jediné, kdo sází na velké baterie. OnePlus údajně chystá model s 9 000mAh a Honor pracuje na telefonu s 10 000mAh baterií v řadě Win. Trend směrem k vícedenní výdrži je tedy zřejmý.

Ocenili byste telefon s 10 000mAh baterií, i kdyby byl o něco tlustší?

Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, GSMArena, Gizmochina

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
