Xiaomi 15T Pro pořád zlevňuje! Za 12 tisíc nabízí fantastickou výbavu Xiaomi 15T Pro kleslo na historické minimum 12 140 Kč z původních 18 990 Kč při uvedení Telefon kombinuje čipset MediaTek Dimensity 9400+ s 5× teleobjektivem Leica a 5 500mAh baterií Na Heurece má 98% hodnocení od více než 1 100 uživatelů, kteří chválí zejména fotoaparát a výdrž Publikováno: 15.12.2025 20:00 Xiaomi 15T Pro nepřestává zlevňovat. Zatímco při uvedení v září stál sub-vlajkový telefon 18 990 Kč, ke konci minulého měsíce klesl na 13 990 Kč a nyní se dá pořídit už od 12 140 Kč. To představuje slevu přes 6 800 Kč oproti původní ceně, tedy více než třetinu. Za tuto částku získáte telefon s výbavou, která by ještě před rokem patřila do úplně jiné cenové kategorie. Výkon na úrovni vlajkových lodí Displej s vysokým jasem Fotoaparáty s optikou Leica Výdrž na dva dny provozu Další výbava Jaký je telefon podle uživatelů? Pro koho je telefon vhodný? Výkon na úrovni vlajkových lodí Pod kapotou telefonu tiká čipset MediaTek Dimensity 9400+ vyráběný 3nm procesem. V benchmarku AnTuTu dosahuje přes 2,6 milionu bodů, což ho staví na úroveň současných vlajkových lodí se Snapdragonem 8 Elite. V praxi to znamená plynulý chod všech aplikací, bezproblémový multitasking a zvládnutí i náročných her jako Genshin Impact na vysokých detailech. Telefon disponuje 12 GB RAM typu LPDDR5X a základním 256GB úložištěm UFS 4.1, přičemž k dispozici jsou i varianty s 512 GB a 1 TB. Displej s vysokým jasem Xiaomi 15T Pro má 6,83″ AMOLED displej s rozlišením 2772 × 1280 pixelů a 144Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas 3 200 nitů z něj dělá jeden z nejčitelnějších displejů na přímém slunci. Panel podporuje HDR10+ a Dolby Vision. Rámeček okolo displeje má šířku pouhých 1,5 mm. CHCI XIAOMI 15T PRO Fotoaparáty s optikou Leica Hlavní 50Mpx snímač Light Fusion 900 se světelností f/1,62 a optickou stabilizací pořizuje detailní snímky za všech světelných podmínek. Skutečnou hvězdou je ale 50Mpx periskopový teleobjektiv s 5× optickým zoomem a ohniskovou vzdáleností 115 mm. Telefon dokáže zachytit použitelné fotky i při 15–20× digitálním přiblížení. Sestavu doplňuje 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv se zorným úhlem 120°. Leica profily Authentic a Vibrant dodávají snímkům charakteristické podání barev. K dispozici je i režim street fotografie s klasickými ohniskovými vzdálenostmi 28, 35, 50, 75 a 135 mm. Výdrž na dva dny provozu Baterie s kapacitou 5 500 mAh v kombinaci s efektivním čipsetem zajišťuje vynikající výdrž. Při běžném používání telefon vydrží pohodlně dva dny. 90W kabelové nabíjení doplní baterii na 100 % za 36 minut, podporováno je i 50W bezdrátové nabíjení. Xiaomi udává, že baterie si po 1 600 nabíjecích cyklech uchovává minimálně 80 % kapacity. Další výbava Telefon nabízí certifikaci IP68 pro odolnost proti prachu a vodě do hloubky 3 metrů, stereo reproduktory s Dolby Atmos, NFC pro bezkontaktní platby a infračervený port. Nechybí podpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a eSIM. Optická čtečka otisků prstů je umístěna pod displejem. Telefon běží na Androidu 15 s HyperOS 2, přičemž aktualizace na HyperOS 3 s Androidem 16 už dorazila. Jaký je telefon podle uživatelů? Xiaomi 15T Pro má na Heurece 98% hodnocení z více než 1 100 recenzí. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu fotoaparátu – zejména 5× teleobjektiv a noční fotografie. Opakovaně se objevuje pochvala za jasný displej čitelný i na slunci, dlouhou výdrž baterie a rychlé nabíjení. Jeden z recenzentů píše: „Fotoaparát mě příjemně překvapil díky pětinásobnému zoomu a výbornému zpracování obrazu. Displej je skvěle jasný a dobře čitelný i na přímém slunci.“ Další uživatel oceňuje poměr ceny a výkonu: „Za ty peníze je to skoro moc levné. Skvělý foťák, kvalitní displej, větší baterie i rychlé nabíjení." Z negativ uživatelé občas zmiňují absenci nabíječky v balení a větší rozměry telefonu, na které si někteří musí zvyknout. Několik recenzentů by také uvítalo umístění čtečky otisků o něco výše v displeji. Pro koho je telefon vhodný? Za aktuální cenu od 12 140 Kč je Xiaomi 15T Pro ideální volbou pro uživatele, kteří hledají výkonný telefon s kvalitními fotoaparáty, ale nechtějí platit přes 20 tisíc korun. Ocení ho zejména nadšenci do focení díky teleobjektivu s 5× optickým zoomem, hráči kvůli špičkovému výkonu a všichni, kdo potřebují dlouhou výdrž baterie. Naopak pokud preferujete kompaktnější telefony nebo vám stačí základní fotografické možnosti, můžete ušetřit s levnějším Xiaomi 15T bez přídomku Pro. Ten sice nemá teleobjektiv ani bezdrátové nabíjení, ale nabízí stejný procesor a displej. Pořídíte si Xiaomi 15T Pro za tuto cenu? akce android telefon Sleva Xiaomi Xiaomi 15T Pro