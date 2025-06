Nové Redmi útočí na konkurenci agresivní cenou. Má špičkový čip, gigantickou baterii a minimalistický design

Čínský technologický gigant Xiaomi opět dokázal, že umí překvapit. Na domácím trhu právě představil novou vlajkovou loď Redmi K80 Ultra (označovanou také jako Redmi K80 Extreme Edition), která zaujme především minimalistickým designem, špičkovým výkonem a především obří baterií, jejíž kapacita přesahuje hranici 7 000 mAh. V kombinaci s agresivní cenovou politikou tak představuje zajímavou výzvu i pro podstatně dražší konkurenci.

Prémiový hardware v čele s MediaTekem

Na rozdíl od některých jiných vlajkových modelů značky, Redmi K80 Ultra spoléhá na čipset od MediaTeku. Konkrétně jde o Dimensity 9400+, který najdeme také v zařízeních jako OnePlus Ace 5 Ultra, Oppo Find X8s nebo Vivo X200s. Telefon je k dispozici s až 16 GB paměti LPDDR5x a až 1 TB úložištěm UFS 4.1, což odpovídá specifikacím vlajkových modelů.

K tomu navíc přidává skutečně impozantní baterii s kapacitou 7410 mAh, která podporuje 100W drátové nabíjení. Jak je u řady Redmi zvykem, bezdrátové nabíjení zde bohužel chybí, což představuje jeden z kompromisů pro udržení příznivé ceny.

Prémiový displej, ale slabší fotoaparáty

Další výraznou předností nového modelu je jeho displej. 6,83palcový AMOLED panel nabízí rozlišení 2772 x 1280 pixelů, 144Hz obnovovací frekvenci a špičkový jas až 3 200 nitů. Xiaomi se také chlubí implementací technologie plného DC stmívání, která zcela eliminuje pulzně-šířkovou modulaci (PWM) a šetří tak oči uživatelů.

V oblasti fotoaparátů nabízí Redmi K80 Ultra 50Mpx hlavní snímač a 20Mpx přední kameru. Ultra širokoúhlý objektiv s rozlišením 8 MP je však ve srovnání s konkurencí spíše podprůměrný a jde tak o další oblast, na které se šetřilo. Teleobjektiv pak součástí zadního fotomobilu není vůbec.

Je tedy očividné, že Redmi na nadšence do fotografování rozhodně zacílit nechtělo a namísto toho přineslo zařízení, které v minimalistickém kabátku přináší fantastický výkon a skvělou výdrž baterie.

Agresivní cenovka v Číně, potenciální příchod do Česka

Redmi K80 Ultra začíná v Číně na ceně 2 599 jüanů (přibližně 7 700 Kč bez daně) za verzi s 12 GB RAM a 256 GB úložištěm. Nejvybavenější varianta s 16 GB RAM a 1 TB úložištěm vyjde na 3 799 jüanů (asi 11 200 Kč).

Co se týče dostupnosti na českém trhu, je pravděpodobné, že telefon by k nám mohl dorazit pod označením Xiaomi 15T Pro, což by odpovídalo dosavadní strategii výrobce. Předchozí generace Redmi K70 Ultra se totiž globálně prodávala jako Xiaomi 14T Pro. Je však třeba počítat s tím, že globální verze může nabídnout určité změny oproti čínskému modelu, a to zejména v oblasti fotoaparátů, kde by mohlo dojít k vylepšení ultra širokoúhlé kamery a přidání teleobjektivu. Klasicky by mohlo jít o výsledek spolupráce mezi Xiaomi a německou firmou Leica.

Jak se vám líbí nové Redmi K80 Ultra?

Zdroj: Xiaomi, Notebookcheck