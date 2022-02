Xiaomi Redmi K50 Gaming je nové nekompromisní dělo

Xiaomi konečně uvedlo v Číně dlouho očekávaný model Redmi K50 Gaming. Jde o vůbec prvního zástupce z této řady, který samozřejmě přináší vše, co byste od podobného zařízení čekali. To znamená nekompromisní výkon, skvělý displej, velmi rychlé nabíjení nebo velmi zajímavý design. U nás se s největší pravděpodobností pod tímto názvem prodávat nebude, namísto toho by měl být uveden jako jeden z nových modelů POCO.

Xiaomi Redmi K50 Gaming je nekompromisní herní dělo

Pojďme začít displejem. Jedná se o 6,67″ AMOLED panel s podporou 10bitových barev Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a 480Hz vzorkovací frekvencí, což využijí hlavně hráči. Uprostřed jej narušuje poměrně malý průstřel, ve kterém se nachází 20Mpx selfie kamerka. Po přesunutí na zadní straně spatříme 64Mpx hlavní snímač Sony IMX 686, 8Mpx ultraširoký fotoaparát a 2Mpx makro kamerku.

O výkon se samozřejmě stará čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, pro který čínská firma vyvinula nový typ chlazení. Dopomáhá mu 8/12 GB LPDDR5 RAM a 128/256GB úložiště typu UFS 3.1. Abyste si svůj zážitek z hraní ještě vylepšili, nechybí (stejně jako v minulé generaci) triggery a také zcela nový haptický motorek CyberEngine, o kterém jsme vám před nějakou dobou psali. Ten dokáže pokrýt frekvenční rozsah mezi 50 a 500 Hz. Samozřejmostí jsou rovněž stereo reproduktory, které pro Redmi K50 Gaming vyladila firma JBL.

6,67″ AMOLED displej, 120Hz obnovovací frekvence, 480Hz vzorkovací frekvence

64Mpx hlavní + 8Mpx hloubkový + 2Mpx makro + 20Mpx selfie

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, 8/12 GB RAM LPDDR5, 128/256GB úložiště UFS 3.1

4700mAh baterie, 120W nabíjení

systém Android 12 s MIUI 13

Redmi K50 Gaming Phone Unboxing & First Look!

Výdrž má pak na starost 4700mAh baterie s podporou 120W nabíjení. Dle Xiaomi jej lze dobít z 0 na 100 % za pouhých 17 minut. Pokud byste u nabíjení hráli nějakou náročnější hru, dobijete jej za 37 minut. Samozřejmostí je Android 12 s nadstavbou MIUI 13 a nechybí technologie jako Wi-Fi 6E či NFC. Telefon je mimochodem dostupný také ve speciální verzi Mercedes AMG F1. Za základní model s 8 GB RAM a 128GB pamětí zaplatíme v přepočtu 11 200 Kč bez daně, vrcholná verze s logem Mercedes na zádech vychází na 14 200 Kč bez daně.

Špičkové Xiaomi Watch S1 prý míří do Evropy! Jaká bude cena? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Jak se vám líbí nový herní mobil Xiaomi?

Zdroj: GSMArena