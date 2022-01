To, že se Xiaomi chystá na představení řady Redmi K50, která bude s největší pravděpodobností v Evropě známá pod značkou POCO (konkrétně F4 Pro+) asi není žádným velkým překvapením. Na oficiálním účtu společnosti se však už nyní začínají objevovat různé prospekty a teasery, přičemž jeden z nich je extra zajímavý.

Redmi K50 má mít nový motůrek CyberEngine

Do telefonu se totiž dostane nový vibrační motůrek s názvem CyberEngine. O něm firma tvrdí, že bude tím nejlepším, který jsme mohli kdy u telefonů vidět. Je totiž dost velký a dokáže pokrýt frekvenční rozsah mezi 50 a 500 Hz. Tato hodnota vám zřejmě nic neřekne, ale jistě většina z vás ví, že iPhone má haptiku zvládnutou velice dobře. Jeho Taptic Engine dokáže pracovat na frekvencích 110 – 130 Hz. Už chápete? To je naprosto bezkonkurenční hodnota.

Redmi K50 CyberEngine Introduction

CyberEngine přitom původně nebyl vyvinutý pro telefony, nýbrž pro herní periferie či VR zařízení, které vyžaduje přesnou a silnou haptickou odezvu. Vypadá to, že se konečně dočkáme něčeho, co nám u Android zařízení trochu chybí a to je opravdu přesná a příjemná haptická odezva.

Je pro vás haptická odezva důležitá?

Zdroj: GSMArena