Skvěle vybavený herní monitor za hubičku. Nový model od Xiaomi má 34" zakřivený panel a 180Hz frekvenci

Xiaomi uvedlo v Číně herní monitor Redmi G34WQ 2026 s cenou 1 399 jüanů (4 100 Kč) Monitor nabízí 34" zakřivený panel s rozlišením 3440×1440 a 180Hz obnovovací frekvencí Výbava zahrnuje HDR 400, 95% pokrytí DCI-P3 a certifikaci FreeSync Premium Adam Kurfürst Publikováno: 11.10.2025 22:00 Xiaomi rozšířilo své portfolio herních monitorů o nový model Redmi G34WQ 2026, který míří na hráče hledající ultraširoký zakřivený displej za dostupnou cenu. Monitor se v Číně prodává za 1 399 jüanů, což v přepočtu představuje přibližně 4 100 Kč. Za tuto částku dostávají zákazníci 34″ panel s pokročilými herními funkcemi. Zakřivený panel pro lepší ponoření do hry Redmi G34WQ 2026 využívá 34palcový VA panel se zakřivením 1500R, které odpovídá přirozenému zakřivení lidského oka. Displej nabízí rozlišení WQHD (3440×1440 pixelů) v poměru stran 21:9. Tento formát poskytuje o 30 % širší zobrazovací plochu ve srovnání s běžnými 16:9 monitory, což oceníte nejen při hraní, ale i při práci s více okny. Pro plynulý herní zážitek disponuje monitor 180Hz obnovovací frekvencí a odezvou 1 ms GTG (gray-to-gray). Součástí výbavy je také certifikace AMD FreeSync Premium, která synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s výkonem grafické karty a eliminuje tak trhání obrazu. HDR 400 a široký barevný gamut Monitor podporuje standard HDR 400 s maximálním jasem 400 nitů. Barevné podání zajišťuje pokrytí 95 % prostoru DCI-P3 a 100 % sRGB. Panel pracuje s 10bitovou barevnou hloubkou (8bit + FRC), což umožňuje zobrazení až 1,07 miliardy barev. Kontrast dosahuje hodnoty 3500:1. Xiaomi do monitoru integrovala technologii Xiaomi Qingshan pro ochranu zraku, která zahrnuje certifikaci TÜV pro nízké vyzařování modrého světla. Monitor také podporuje DC stmívání, které eliminuje blikání obrazovky při nižších úrovních jasu. Bohatá konektivita a ergonomický stojan Pro připojení herních zařízení nabízí Redmi G34WQ 2026 celkem čtyři video vstupy – dva porty DisplayPort 1.4 a dva HDMI 2.0. Nechybí ani 3,5mm audio výstup pro připojení sluchátek nebo reproduktorů. Součástí balení je ergonomický stojan umožňující nastavení výšky, náklonu (-5° až +21°) a otáčení. Monitor lze také připevnit na zeď pomocí VESA držáku 100×100 mm. Hmotnost včetně stojanu činí 6,5 kg. Pro koho je monitor vhodný? Redmi G34WQ 2026 osloví především hráče preferující širší zorné pole ve hrách jako jsou simulátory závodů, letecké simulátory nebo strategie. Díky rozlišení 3440×1440 pixelů se hodí i pro práci s grafikou nebo střih videa, kde oceníte dodatečný pracovní prostor. S cenou 1 399 jüanů (4 100 Kč) představuje zajímavou alternativu k dražším značkovým monitorům s podobnými parametry. V balení zákazníci najdou monitor, stojan, napájecí adaptér (65W), DisplayPort 1.4 kabel a montážní šrouby. Xiaomi na monitor poskytuje tříletou záruku. Zatím není jasné, zda se Redmi G34WQ 2026 dostane i na evropský trh. Xiaomi ale již mnohokrát uvedlo podobný produkt i na náš trh, takže je možné, že se časem na pultech obchodů setkáme i s tímto kouskem (byť třeba pod jiným označením). Zaujal vás nový herní monitor od Xiaomi za tuto cenu? Zdroje: Xiaomi, Notebookcheck