Xiaomi předvedlo skvělý monitor pro hráče! Umí až 320 Hz a nativně pracuje ve 4K

Xiaomi přichází s novým monitorem Redmi G27U, který je čerstvě k dispozici na čínském trhu v rámci předprodeje. Novinka chce oslovit hráče i kreativce slušným rozlišením, vysokou obnovovací frekvencí a především příznivou cenou. Ta byla nastavená na 1 999 jüanů (asi 6 200 Kč v přepočtu), ale v rámci předprodeje si zákazníci mohou monitor pořídit za 1 599 jüanů (zhruba 4 900 Kč v přepočtu).

Dvojí režim pro hru i práci

Monitor Redmi G27U, jak už je z názvu patrné, disponuje 27palcovou obrazovkou. Ta nabízí nativní 4K rozlišení (3840×2160 pixelů) a 160Hz obnovovací frekvencí. Pro náročné hráče, kteří preferují maximální rychlost před co nejlepší ostrostí obrazu, monitor umožňuje přepnout do speciálního režimu nabízejícího 320 Hz při nižším rozlišení FullHD. Displej také slibuje odezvu 1 ms GTG (gray-to-gray), což minimalizuje vstupní zpoždění a rozmazání pohybu. To ocení především milovníci akčních stříleček a esportových titulů.

Monitor pokrývá 100 % barevného prostoru sRGB a 95 % DCI-P3, čímž zajišťuje široký a přesný barevný rozsah. Podporuje také 10bitové barvy a může se pochlubit hodnotou ΔE < 2 pro profesionální úroveň barevné přesnosti. Xiaomi do monitoru také mělo integrovat svou vlastní technologii pro ochranu zraku.

Možnosti konektivity a stojan

Výrobce nezapomněl ani na bohatou konektivitu. Redmi G27U disponuje dvojicí portů DisplayPort 2.1 a dvojicí HDMI 2.1, takže můžete současně připojit herní konzole, počítače i notebooky. Monitor podporuje také DSC (Display Stream Compression) pro plynulý přenos 4K obrazu při vysokých obnovovacích frekvencích bez kompresních artefaktů.

Samozřejmostí je plně nastavitelný stojan umožňující výškové nastavení, otáčení, naklopení a případnou montáž na zeď. Nechybí ani podpora AdaptiveSync pro eliminaci trhání obrazu během hraní.

Přijde také do Česka?

Otázka, na kterou zatím neznáme odpověď. Xiaomi žádné detaily týkající se dostupnosti na globálních trzích neprozradilo, a tak můžeme pouze spekulovat. Faktem každopádně je, že u nás značka prodává vícero kancelářských i herních monitorů, takže by se sem model Redmi G27U klidně mohl podívat. V takovém případě by zřejmě stál něco okolo 7,5–8 tisíc korun.

Pořídili byste si takový herní monitor?

Zdroje: ITHome, Gizmochina