Xiaomi ukázalo skvěle vybavený Mini LED monitor. Díky HyperOS 3 umí působivé věci Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo herní monitor Redmi G Pro 32U 2026 s 31,5" QD-Mini LED panelem a cenou 3 199 jüanů (asi 10 000 Kč) Monitor běží na HyperOS 3 a dokáže se proměnit v chytrou televizi s přístupem ke streamovacím službám Displej nabízí rozlišení 4K při 160 Hz nebo 1080p při 320 Hz s jasem až 1 600 nitů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.4.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Herní monitory většinou plní jedinou funkci – zobrazují obraz z počítače nebo konzole. Xiaomi se však rozhodlo jít jinou cestou a svůj nejnovější model Redmi G Pro 32U 2026 vybavilo operačním systémem HyperOS 3, díky němuž se z monitoru stává multifunkční zařízení schopné fungovat i jako chytrá televize. Odpovídá tomu ale i vyšší cena – novinka právě dorazila na čínský trh a vychází na 3 199 jüanů, tedy bezmála 10 tisíc korun v přepočtu. HyperOS 3 promění monitor v chytrou televizi QD-Mini LED panel s tisíci zónami stmívání Bohatá konektivita a herní funkce Cena a dostupnost HyperOS 3 promění monitor v chytrou televizi Nejzajímavější vlastností nového monitoru je bezesporu integrace systému HyperOS 3. Aby mohl fungovat, Xiaomi monitor vybavilo čtyřjádrovým procesorem Cortex-A73, 3 GB operační paměti a 32 GB interního úložiště – tedy výbavou srovnatelnou s levnějšími chytrými televizory. Integrace systému uživatelům v praxi dovoluje jedním tlačítkem přepínat mezi režimem monitoru a televize. V televizním režimu získají přístup ke streamovacím službám přímo na monitoru, aniž by potřebovali připojený počítač nebo externí zařízení typu Chromecast. Pro Čínu to zahrnuje lokální platformy, v případě eventuálního uvedení na globální trhy by se dalo očekávat rozšíření o Netflix, YouTube a další služby. HyperOS 3 současně umožňuje ovládání produktů chytré domácnosti přímo z monitoru. Uživatelé tak mohou regulovat osvětlení, termostaty, kamery a další zařízení kompatibilní s ekosystémem Xiaomi Home, aniž by sahali po telefonu. Samotný monitor lze ovládat i prostřednictvím hlasového asistenta Xiao AI, který reaguje na hlasové příkazy v čínštině. Zajímavým doplňkem je dálkový ovladač s NFC čipem. Ten slouží mimo jiné pro snadnou aktivaci přenosu obsahu z chytrého telefonu Xiaomi na monitor – stačí telefon přiložit k ovladači a obsah se okamžitě začne zrcadlit na velké obrazovce. Tato funkce se hodí například pro rychlé sdílení fotografií nebo videí z telefonu. QD-Mini LED panel s tisíci zónami stmívání Po stránce obrazových vlastností patří Redmi G Pro 32U 2026 mezi špičku ve své cenové kategorii. 31,5palcový QD-Mini LED panel disponuje 1 152 lokálními zónami stmívání, které zajišťují precizní kontrolu podsvícení. Díky tomu monitor dosahuje špičkového jasu 1 600 nitů a minimální hodnoty 0,001 nitu pro opravdu hlubokou černou. Monitor nabízí dva režimů obnovovací frekvence. V nativním režimu zobrazuje 4K rozlišení při 160 Hz, zatímco pro kompetitivní hráče je k dispozici přepnutí na 1080p při 320 Hz. Odezva činí 1 ms GTG, což minimalizuje rozmazání pohybu v akčních hrách. Barevné podání je na profesionální úrovni. Xiaomi uvádí pokrytí 98 % DCI-P3, 100 % Adobe RGB a 100 % sRGB. Každý kus navíc prochází tovární kalibrací s výslednou přesností ΔE < 1, takže monitor poslouží i pro úpravu fotografií a videí. Nechybí certifikace DisplayHDR 1000 ani podpora Dolby Vision včetně režimu pro hry. Bohatá konektivita a herní funkce Redmi G Pro 32U 2026 nabízí nadstandardní výbavu portů. K dispozici jsou dva porty HDMI 2.1 (jeden s eARC), DisplayPort 1.4 a USB-C s podporou 90W nabíjení. Monitor tak dokáže současně napájet připojený notebook. Dvojice USB 3.0 portů umožňuje připojení periferií a 3,5mm jack poslouží pro sluchátka. Pro hráče jsou připraveny funkce jako AMD FreeSync Premium Pro, variabilní obnovovací frekvence (VRR) a automatický režim nízké latence (ALLM). Xiaomi přidalo také herní vylepšení obrazu včetně zvýraznění tmavých scén a zaměřovacího kříže. O zvuk se starají dva 5W reproduktory s podporou DTS:X a Dolby Atmos. Pro externí ozvučení lze využít HDMI eARC. Monitor dále disponuje RGB ambientním osvětlením na zadní straně a plně nastavitelným stojanem s možností výškového nastavení, náklonu, otáčení i pivotu. Cena a dostupnost Xiaomi Redmi G Pro 32U 2026 je aktuálně k dispozici v Číně za 3 199 jüanů, což v přepočtu činí přibližně 10 000 Kč. O případném uvedení na globální nebo evropský trh výrobce zatím neinformoval. Výrobce i na náš trh nicméně mnohé ze svých monitorů přináší, a tak existuje šance i na to, že by přišel k nám. Místo HyperOS by ale v takovém případě pravděpodobně nasadil Google TV po vzoru letos vydaného Strix OLED XG34WCDMS od značky ASUS ROG. Zaujal vás herní monitor s funkcemi chytré televize? Zdroje: ITHome, Gizmochina, Notebookcheck 