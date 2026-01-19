Xiaomi ukázalo Redmi Buds 8 Pro. Slibuje inteligentní potlačení hluku a špičkovou kvalitu zvuku Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně začalo lákat na prémiová sluchátka Redmi Buds 8 Pro s inteligentním potlačením hluku Novinka dorazí ve třech barevných variantách a bude představena společně s telefonem Turbo 5 Max V Česku mezitím Xiaomi v tichosti uvedlo levnější model Redmi Buds 8 Lite za 599 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Krátce poté, co Xiaomi na český trh bez většího rozruchu přineslo cenově dostupná sluchátka Redmi Buds 8 Lite, začala značka v Číně upoutávat pozornost na pokročilejší model. Značka na tamní mikroblogovací platformě Weibo potvrdila příchod sluchátek Redmi Buds 8 Pro, která budou představena společně s připravovaným smartphonem Redmi Turbo 5 Max ještě tento měsíc. Inteligentní potlačení hluku a údajně vlajkový zvuk Xiaomi u nových Redmi Buds 8 Pro vsadí na inteligentní potlačení hluku, které bude automaticky přizpůsobovat intenzitu ANC podle okolního prostředí. Uživatelé tak nebudou muset ručně přepínat mezi režimy. Výrobce dále zmiňuje zvuk na úrovni vlajkových lodí, ale vzhledem k tomu, že sluchátka Redmi nikdy necílila na ty nejnáročnější uživatele, půjde spíše o marketingové tvrzení než odraz skutečné reality. Plakát odhalující design Redmi Buds 8 Pro (strojově přeloženo z čínštiny) Z propagačních materiálů je patrné, že sluchátka zachovávají klasický design s nožičkou a silikonovými náušníky. K dispozici budou ve třech barevných variantách: modro-šedé, černé a bílé. V Česku zatím seženete Redmi Buds 8 Lite Zatímco na Redmi Buds 8 Pro si čeští zákazníci budou muset počkat, již nyní mohou sáhnout po levnějších Redmi Buds 8 Lite za 599 Kč. Ty nabízejí hybridní ANC s útlumem až 42 dB, Bluetooth 5.4 a 8 hodin přehrávání na jedno nabití. Xiaomi u nich použilo 12,4mm měnič s titanovou membránou a certifikaci IP54 proti potu a dešti. Kdy se Redmi Buds 8 Pro podívají do Evropy, zatím Xiaomi neprozradilo. Která sluchátka z řady Redmi Buds 8 vás zaujala více? Zdroje: Redmi/Weibo, MyDrivers O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína Redmi sluchátka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024