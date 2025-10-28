Redmi Buds 5 Pro jsou za 746 Kč skvělá koupě. Mají ANC, podporu LDAC a výdrž až 38 hodin Hlavní stránka Zprávičky Sluchátka Xiaomi Redmi Buds 5 Pro klesla na Allegru na rekordních 746 Kč z původních 1 199 Kč Nabízejí aktivní potlačení hluku až 52 dB a výdrž baterie až 38 hodin s pouzdrem Podporují Hi-Res Audio s kodekem LDAC a mají koaxiální duální reproduktory Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku za rozumnou cenu, máme pro vás skvělou zprávu. Xiaomi Redmi Buds 5 Pro se na polské platformě Allegro dají aktuálně pořídit za pouhých 746 Kč, což představuje pokles o téměř 40 % ceny 1 199 Kč, za kterou je nabízí samotné Xiaomi. Za tuto částku získáte sluchátka s prémiovou výbavou, která běžně najdeme u podstatně dražších modelů. Špičkový zvuk s Hi-Res Audio certifikací Redmi Buds 5 Pro se pyšní certifikací Hi-Res Audio Wireless a podporou pokročilého kodeku LDAC se vzorkovací frekvencí až 24 bitů/96 kHz. To v praxi znamená přenos zvuku v Ultra HD kvalitě s minimálním zkreslením. Srdcem sluchátek je koaxiální konstrukce se dvěma reproduktory – 11mm basový měnič s titanovou membránou pro hluboké basy a 10mm piezoelektrický keramický výškový reproduktor pro křišťálově čisté výšky. CHCI REDMI BUDS V AKCI Účinné potlačení hluku pro všechny situace Aktivní potlačení hluku dosahuje hodnoty až 52 dB, což je trojnásobek oproti předchozí generaci Redmi Buds 4 Pro. Sluchátka zvládají ultraširokofrekvenční potlačení až do 4 kHz, takže účinně eliminují široké spektrum okolních ruchů. K dispozici jsou tři režimy ANC – lehký pro kanceláře, vyvážený pro kavárny a hluboký pro letiště či metro. Nechybí ani tři transparentní režimy včetně nového režimu zesílení okolního zvuku pro lepší vnímání prostředí. Výdrž, která vás nezklame Na jedno nabití zvládnou sluchátka přehrávat hudbu až 10 hodin, s nabíjecím pouzdrem se výdrž prodlužuje na impozantních 38 hodin. Podporují také rychlé nabíjení – pouhých 5 minut v pouzdře zajistí 2 hodiny poslechu. Pro jasné hovory jsou vybavena třemi mikrofony s AI algoritmem pro potlačení okolního hluku, který si poradí i s větrem o rychlosti 9 m/s. Chytré funkce a odolná konstrukce Redmi Buds 5 Pro podporují připojení ke dvěma zařízením současně, takže můžete plynule přepínat mezi tabletem a telefonem. Díky Google Fast Pair se sluchátka spárují s Android zařízením během vteřiny po otevření pouzdra. Samotná sluchátka mají krytí IP54 proti prachu a stříkající vodě, takže se nemusíte bát potu při cvičení. Všechny funkce lze přizpůsobit v aplikaci Xiaomi Earbuds, kde najdete nastavení ekvalizéru, úroveň potlačení hluku nebo přizpůsobení dotykového ovládání. Aplikace také umožňuje personalizované nastavení ANC podle vašeho sluchu. KOUPIT REDMI BUDS 5 PRO Za aktuální cenu 746 Kč představují Redmi Buds 5 Pro skvělou nabídku v kategorii TWS sluchátek s aktivním potlačením hluku. A pokud byste chtěli ještě lepší variantu, v úvahu připadá letošní model Redmi Buds 6 Pro, který se na našem trhu prodává od 1 233 Kč. Využijete této slevy a pořídíte si Redmi Buds 5 Pro? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Bezdrátová sluchátka česko Sleva sluchátka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.