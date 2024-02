Xiaomi na své akci v Číně ukáže nové laptopy Redmi Book Pro

Čínská akce, na níž bude mít hlavní slovo nepochybně Xiaomi 14 Ultra, se nezadržitelně blíží. Naplánována je už na 22. února, přičemž některé produkty uvidíme v Evropě 25. února, den před zahájením veletrhu MWC. Kromě ambiciózní vlajky však na konferenci proběhne také uvedení tabletu Xiaomi Pad 6S Pro a nových notebooků řady Redmi Book Pro. Počítače budou k dostání ve dvou velikostech – 14 a 16 palců, nabídnou velmi slušný výkon a v neposlední řadě také prvotřídní displej.

Redmi Book Pro (2024) by měl podle nejnovějších informací disponovat nejnovějšími procesory Intel Core Ultra 7 a Intel Core Ultra 5, ačkoliv to společnost oficiálně nepotvrdila. Naopak se potvrzuje LCD panel s rozlišením 3,1K a 165Hz obnovovací frekvencí. Laptop bude tedy vhodný nejen pro grafickou práci, ale také na hraní kompetitivních her. Ty totiž pravděpodobně spustíte (s nižším grafickým nastavením) na vysoká fps i na integrované grafice, vysoká obnovovací frekvence se tedy bude určitě hodit.

Xiaomi se nechalo slyšet, že budou notebooky tenké a lehké a díky „ultra dlouhé“ výdrži baterie, by mohly být ideálními parťáky na delší cesty. Na výdrž a její test si rádi počkáme, notebookové procesory Intel totiž v posledních letech dostávaly od AMD slušně na frak, což se energetické efektivity týče. Ostatně sám používám MateBook X Pro od Huawei s i7 1260P, který v kombinaci s 60Wh baterií nepřekročí 5 hodin, což je na prémiový ultrabook dost málo.

