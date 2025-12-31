Tohle Redmi právě zlevnilo pod 1 500 Kč. Zaujme velkým displejem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi A5 je nyní v Česku k dispozici již od 1 408 Kč v konfiguraci 3/64 GB. Telefon nabízí velký 6,88" displej se 120Hz obnovovací frekvencí a 5 200mAh baterii. Jde o ideální volbu pro nenáročné uživatele, seniory nebo jako první telefon pro děti. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Před několika týdny jsme vás informovali o příchodu Xiaomi Redmi A5 na český trh. Tehdy se nejlevnější varianta prodávala za 1 999 Kč, nyní však cena klesla pod 1 500 Kč. Základní konfiguraci 3/64 GB seženete již od 1 408 Kč, což z Redmi A5 dělá jeden z vůbec nejlevnějších smartphonů na trhu. Velký 120Hz displej Základní výbava pro nenáročné 32Mpx fotoaparát a velká baterie Pro koho je Redmi A5 určeno? Cena a dostupnost Velký 120Hz displej Redmi A5 disponuje 6,88″ LCD displejem s rozlišením 1640 × 720 pixelů. Vzhledem k cenové kategorii potěší 120Hz obnovovací frekvence, která zajišťuje plynulejší scrollování a celkově příjemnější práci s telefonem. Maximální jas činí 450 nitů, což pro běžné používání v interiéru postačuje. Displej je vybaven trojí certifikací TÜV Rheinland pro ochranu zraku – nabízí režim nízkého modrého světla, eliminaci blikání a funkci Circadian Friendly. Pro seniory nebo děti, které tráví u telefonu více času, jde o příjemný bonus. Základní výbava pro nenáročné Pod kapotou pracuje osmijádrový procesor UNISOC T7250 vyrobený 12nm procesem s taktem až 1,8 GHz. V kombinaci s 3 GB operační paměti (s možností rozšíření na 6 GB) a úložištěm typu eMMC 5.1 jde o sestavu určenou pro základní úkony – volání, zprávy, prohlížení internetu a sociální sítě. CHCI REDMI A5 V AKCI Telefon běží na Androidu 15 v odlehčené edici Go, která je optimalizovaná právě pro zařízení s nižším výkonem. Xiaomi slibuje plynulý uživatelský zážitek i po 36 měsících používání. Úložiště lze rozšířit pomocí microSD karty. 32Mpx fotoaparát a velká baterie Redmi A5 nabízí 32Mpx hlavní fotoaparát se světelností f/2,0, který podle Xiaomi zachytí o 18 % více světla než předchůdce. Pro běžné fotografie a dokumentaci postačí. Selfie obstará 8Mpx přední kamera s doplňkovým světlem. Kapacita baterie činí 5 200 mAh, což v kombinaci s úsporným procesorem a nižším rozlišením displeje zajistí více než den provozu. Nabíjení probíhá přes USB-C, rychlé nabíjení však telefon nepodporuje. Pro koho je Redmi A5 určeno? Redmi A5 rozhodně není telefon pro náročné uživatele. Chybí mu 5G konektivita, NFC pro bezkontaktní platby i rychlé nabíjení. Ani s ohledem na další specifikace rozhodně není žádné dělo, procesor bude mít při složitějších úlohách problém a nižší rozlišení displeje ucítíte. Na druhou stranu, pro zcela základní komunikaci a zábavu nabízí vše potřebné. Ideálně se hodí jako první telefon pro mladší děti, které se s chytrým telefonem teprve seznamují. Velký displej a jednoduchý systém ocení také senioři, kteří nepotřebují složité funkce. V neposlední řadě může posloužit jako záložní telefon pro případ nouze. KOUPIT REDMI A5 Mezi přednosti patří boční čtečka otisků prstů, odemykání obličejem a 3,5mm jack pro připojení sluchátek, který se už z dnešních smartphonů postupně vytrácí. Cena a dostupnost Xiaomi Redmi A5 v konfiguraci 3 GB + 64 GB je nyní k dispozici od 1 408 Kč. Varianta 4 GB + 128 GB se prodává přibližně za 2 000 Kč. Za tuto cenu získáte telefon s velkým displejem, slušnou baterií a aktuálním systémem – více od zařízení v této cenové hladině čekat nelze. Pořídili byste Redmi A5 jako telefon pro dítě nebo seniora? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon levný telefon Redmi Sleva Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.