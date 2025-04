Do Česka přišlo šíleně levné Redmi A5. Stojí jen 2 tisíce a vypadá skvěle

Ke konci minulého měsíce jsme vás informovali o klíčových specifikacích a ceně levného telefonu Redmi A5, který se Xiaomi tou dobou chytalo uvést na evropský trh. Nyní už je k dispozici i u nás, což české zastoupení Xiaomi oznámilo v tiskové zprávě. V základní konfiguraci vychází na pouhé 2 tisíce, vylepšená varianta se cenou vejde pod 2,5 tisíce.

Velmi povedený design

Svým designem mne zaujaly i předešlé modely, ale spíše v negativním slova smyslu. O Redmi A5 si však troufnu říct, že se s ohledem na zpracování posunulo o úroveň výš a nesnaží se zbytečně vyvolat dojem prémiové vlajky na úkor celkového estetického dojmu, který vyvolává. Na zadní straně tedy tentokrát nenajdeme přerostlý fotomodul, nýbrž pilulkovitý ostrůvek umístěný po levém boku. Je vertikálně orientovaný podobně jako u POCO X7 Pro či iPhonu 16 a na prémiovosti mu dodává kovově vypadající lem (zřejmě ale půjde o plast).

Překvapivě dobré specifikace displeje

Co se pak týče přední strany, Redmi A5 je osazeno velkým displejem se 6,88” úhlopříčkou. Rozlišením 1640×720 pixelů sice příliš neohromí, ale vzhledem k ceně potěší 120Hz obnovovací frekvence nebo poměrně vysoký jas dosahující hodnoty až 1 500 nitů. Samozřejmě se jedná pouze o LCD panel, avšak od telefonu za dva tisíce opravdu nelze čekat zázraky. Za AMOLED si zkrátka musíte připlatit.

Další specifikace odpovídají nižší třídě

Redmi A5 rozhodně není ten typ telefonu, na němž byste si zahráli nějaké náročnější hry. Jeho procesor Unisoc T7250 je vhodný pro ty nejméně sofistikované aktivity, jako je surfován po internetu nebo procházení sociálních sítí. Samozřejmě to neznamená, že s ním neupravíte fotku nebo nesestříháte video, ale dvakrát komfortní to zřejmě nebude. S tím souvisí i úložiště typu eMMC 5.1 či operační paměť standardu LPDDR4X.

Když se pak zaměříme na baterii, kapacita plus minus odpovídá velikosti telefonu. 5 200mAh rozhodně není slabá, ale v dnešní době ani bůhvíjak vysoká hodnota. Podpora 15W nabíjení pak odráží cenu zařízení.

Ze specifikací lze dále vypíchnout 32Mpx hlavní fotoaparát, 8Mpx selfie kameru, slot na microSD kartu nebo 3,5mm jack. Upozornit však musíme na absenci 5G konektivity či eSIM. Co do operačního systému využívá Redmi A5 Android 15 v odlehčené edici Go.

Cena a dostupnost

Nové Redmi A5 je na českém trhu dostupné v barvách Midnight Black, Sandy Gold a Ocean Blue, a to v konfiguracích 3 GB + 64 GB za 1 999 Kč a 4 GB + 128 GB za 2 399 Kč.

Zdroj: TZ