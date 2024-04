Xiaomi před nedávnem vydalo levný telefon Redmi A3

Tento měsíc by mu mělo uvést sourozence s podobnými parametry

Teoreticky by mohl dorazit i na tuzemský trh

Není to tak dlouho, co Xiaomi na tuzemském trhu uvedlo mimořádně levné Redmi A3 a na indický trh vyslalo jeho napodobeninu POCO C61, o jejímž příchodu do Česka v současné době nemáme žádné informace. Jak nicméně vyplynulo z nedávných objevů, čínský technologický kolos se nehodlá zastavit a připravuje další cenově dostupnou novinku.

Jak informoval server Gizmochina, Xiaomi má v přípravě model Redmi A3x, který by měl opět cílit na méně náročnou sortu uživatelů, jimž uspokojí potřebu komunikovat, brouzdat po internetu a sem tam si něco málo vyfotit. Zařízení podle všeho nese kódová označení 24048RN6CG a 24048RN6CI.

Xiaomi Redmi A3

Co se dostupnosti týče, telefon by se měl na pulty obchodů vydat už někdy v tomhle měsíci, přesné datum však prozrazeno nebylo. Víme však, že se bude prodávat v Indii a na globálních trzích, tudíž existuje šance i na vydání u nás v České republice.

Konkrétní specifikace prozatím k dispozici nemáme, ale lze očekávat, že telefon bude velmi podobný klasickému Redmi A3. Pravděpodobně tak opět bude vybaven relativně mizerným čipem, 90Hz displejem se základním rozlišením a jasem a fotoaparáty, jež budou sloužit tak nějak na okrasu. Teoreticky bychom se opět mohli setkat i s 5 000mAh baterií.

Víte o někom, komu by levná novinka od Xiaomi udělala radost?

Zdroj: Gizmochina