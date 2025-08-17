Nový monitor Xiaomi Redmi A27U je překvapivě levný! Má přitom 4K rozlišení a umí 90W nabíjení skrz USB-C Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo nový 27" monitor Redmi A27U Type-C 2026 se 4K rozlišením a HDR 400 Monitor nabízí USB-C s 90W nabíjením pro notebooky a přesné barvy s ΔE<1 V předprodeji stojí 1399 jüanů (cca 4 100 Kč) Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Nový monitor od Xiaomi, Redmi A27U Type-C 2026 míří na profesionály a tvůrce, kteří potřebují především kvalitní obraz, přesné barvy, praktické připojení a přitom si nemohou dovolit utrácet desetitisíce. Monitor je už v předprodeji na čínském JD.com za 1399 jüanů, což je v přepočtu zhruba 4 100 korun. Běžná cena se pak vyšplhá na 1799 jüanů (asi 5 200 Kč). Zatím však není jasné, zda se podívá i do Evropy. USB-C s 90W napájením vyřeší kabelový chaos Za tyto peníze dostanete 27palcový IPS panel se 4K rozlišením (3840×2160 pixelů), nejzajímavější funkcí je však bezesporu USB Type-C port s 90W reverzním nabíjením. Stačí jediný kabel mezi monitorem a notebookem – přenáší obraz, data a zároveň nabíjí laptop výkonem až 90 wattů. To ocení především majitelé MacBooků nebo prémiových ultraboooků, kteří tak nemusí řešit další adaptér. Kromě USB-C najdete na monitoru ještě dva HDMI 2.0 porty, jeden DisplayPort 1.4, dva USB 2.0 pro příslušenství a sluchátkový jack. Barvy kalibrované z výroby, ale jen 60 Hz Panel pokrývá 100 % sRGB a 93 % DCI-P3 barevného prostoru, což solidní hodnoty, Xiaomi navíc garantuje barevnou odchylku ΔE menší než 1 – to znamená, že běžným okem nepoznáte rozdíl mezi zobrazenou a skutečnou barvou. Monitor zvládá zobrazit až 1,07 miliardy barev díky 10bitové barevné hloubce. Na druhou stranu, obnovovací frekvence zůstává na základních 60 Hz. Pro kancelářskou práci a editaci fotek to stačí, ale pokud občas hrajete, mohlo by vás to limitovat. HDR na papíře funguje, v praxi to není žádná sláva Monitor má certifikaci DisplayHDR 400, což je nejzákladnější úroveň HDR. S maximálním jasem 400 nitů sice splňuje minimální požadavky, ale od skutečného HDR zážitku má daleko. Pro srovnání – kvalitní HDR monitory startují na jasu 600 nitů a špičkové modely překonávají i 1000 nitů. Tady jde spíš o marketingovou položku v seznamu funkcí. Mini LED monitor za 6 tisíc? Tenhle od Xiaomi v Česku citelně zlevnil, ale má pár háčků Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Xiaomi přidalo technologii Qingshan pro ochranu zraku – hardwarově redukuje modré světlo a eliminuje blikání. To oceníte při dlouhých hodinách před obrazovkou. Monitor má také tenké rámečky na třech stranách a pozorovací úhly 178 stupňů typické pro IPS panely. Stojan umí všechno včetně otočení na výšku Příjemně překvapí plně nastavitelný stojan – můžete měnit výšku, náklon, otočení do stran nebo monitor používat na výšku. Software automaticky detekuje orientaci a přizpůsobí obraz, takže nemusíte nic řešit v nastavení. Monitor lze samozřejmě i pověsit na zeď pomocí standardního VESA držáku. Co říkáte na nový monitor od Xiaomi? Zdroj: gizmochina.com O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář monitor počítačový monitor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024