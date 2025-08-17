TOPlist

Nový monitor Xiaomi Redmi A27U je překvapivě levný! Má přitom 4K rozlišení a umí 90W nabíjení skrz USB-C

  • Xiaomi představilo nový 27" monitor Redmi A27U Type-C 2026 se 4K rozlišením a HDR 400
  • Monitor nabízí USB-C s 90W nabíjením pro notebooky a přesné barvy s ΔE<1
  • V předprodeji stojí 1399 jüanů (cca 4 100 Kč)

17.8.2025 20:00
xiaomi monitor

Nový monitor od Xiaomi, Redmi A27U Type-C 2026 míří na profesionály a tvůrce, kteří potřebují především kvalitní obraz, přesné barvy, praktické připojení a přitom si nemohou dovolit utrácet desetitisíce. Monitor je už v předprodeji na čínském JD.com za 1399 jüanů, což je v přepočtu zhruba 4 100 korun. Běžná cena se pak vyšplhá na 1799 jüanů (asi 5 200 Kč). Zatím však není jasné, zda se podívá i do Evropy.

USB-C s 90W napájením vyřeší kabelový chaos

Za tyto peníze dostanete 27palcový IPS panel se 4K rozlišením (3840×2160 pixelů), nejzajímavější funkcí je však bezesporu USB Type-C port s 90W reverzním nabíjením. Stačí jediný kabel mezi monitorem a notebookem – přenáší obraz, data a zároveň nabíjí laptop výkonem až 90 wattů. To ocení především majitelé MacBooků nebo prémiových ultraboooků, kteří tak nemusí řešit další adaptér.

monitor Redmi A27U Type-C 2026

Kromě USB-C najdete na monitoru ještě dva HDMI 2.0 porty, jeden DisplayPort 1.4, dva USB 2.0 pro příslušenství a sluchátkový jack.

Barvy kalibrované z výroby, ale jen 60 Hz

Panel pokrývá 100 % sRGB a 93 % DCI-P3 barevného prostoru, což solidní hodnoty, Xiaomi navíc garantuje barevnou odchylku ΔE menší než 1 – to znamená, že běžným okem nepoznáte rozdíl mezi zobrazenou a skutečnou barvou. Monitor zvládá zobrazit až 1,07 miliardy barev díky 10bitové barevné hloubce.

Redmi A27U Type-C 2026 monitor

Na druhou stranu, obnovovací frekvence zůstává na základních 60 Hz. Pro kancelářskou práci a editaci fotek to stačí, ale pokud občas hrajete, mohlo by vás to limitovat.

HDR na papíře funguje, v praxi to není žádná sláva

Monitor má certifikaci DisplayHDR 400, což je nejzákladnější úroveň HDR. S maximálním jasem 400 nitů sice splňuje minimální požadavky, ale od skutečného HDR zážitku má daleko. Pro srovnání – kvalitní HDR monitory startují na jasu 600 nitů a špičkové modely překonávají i 1000 nitů. Tady jde spíš o marketingovou položku v seznamu funkcí.

xiaomi monitor 2k sleva mini led
Mini LED monitor za 6 tisíc? Tenhle od Xiaomi v Česku citelně zlevnil, ale má pár háčků Jakub Kárník Zprávičky

Xiaomi přidalo technologii Qingshan pro ochranu zraku – hardwarově redukuje modré světlo a eliminuje blikání. To oceníte při dlouhých hodinách před obrazovkou. Monitor má také tenké rámečky na třech stranách a pozorovací úhly 178 stupňů typické pro IPS panely.

Stojan umí všechno včetně otočení na výšku

Příjemně překvapí plně nastavitelný stojan – můžete měnit výšku, náklon, otočení do stran nebo monitor používat na výšku. Software automaticky detekuje orientaci a přizpůsobí obraz, takže nemusíte nic řešit v nastavení. Monitor lze samozřejmě i pověsit na zeď pomocí standardního VESA držáku.

Co říkáte na nový monitor od Xiaomi?

Zdroj: gizmochina.com

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

