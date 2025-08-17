Mini LED monitor za 6 tisíc? Tenhle od Xiaomi v Česku citelně zlevnil, ale má pár háčků Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i klesá na Allegro.cz na 6082 Kč, původně stál 8999 Kč Mini LED s 1152 zónami lokálního stmívání za cenu běžného IPS panelu Pozor na firmware verzi 1.0.07 s vadou červeného nádechu, novější verze problém řeší Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Za šest tisíc korun dnes seženete ledacos – LCD 2K monitor či základní 4K panel. Jenže na Allegro.cz teď můžete pořídit 27″ Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i s technologií, kterou byste za tuhle cenu nečekali ani náhodou. Původní cena byla skoro devět tisíc, teď je to o třetinu méně. Mini LED jako chudší OLED? Něco na tom je Xiaomi G Pro 27i používá 1152 dimming zón pro lokální stmívání. To znamená, že podsvícení rozděluje na více než tisíc samostatně ovládaných oblastí. Výsledek? Kontrast, který se blíží OLED panelům, ale bez rizika vypalování obrazu. K tomu přidejte Quantum Dot vrstvu pro lepší barvy, 180Hz obnovovací frekvenci, 1ms odezvu a HDR1000 certifikaci s jasem, který podle recenzentů „překonává OLED o parník“. Za šest tisíc to zní jako sci-fi, ale je to realita. Jen s háčky. Firmware loterie: vyhrát, nebo prohrát? Největší problém monitoru se jmenuje firmware verze 1.0.07. Obsahuje chybu způsobující červený nádech obrazu (red tint), který kazí barevné podání. Novější verze firmware problém řeší, jenže Xiaomi neumožňuje aktualizaci – monitor nemá USB port ani jiný způsob, jak firmware nahrát. KOUPIT XIAOMI MONITOR V AKCI Jak poznamenává jeden z recenzentů: „Servis není schopen provést nahrání novějšího firmware, jen vymění za jiný kus.“ Takže pokud dostanete monitor se starým firmware, máte smůlu. Buď ho vrátíte, nebo vypnete HDR a necháte výchozí barevné nastavení. Petra z Českých Budějovic to shrnuje pragmaticky: „Pokud člověk nepoužívá HDR a nechá si default barevné nastavení, tak žádný red tint není.“ Pro běžnou práci a SDR obsah to funguje, ale přicházíte o jednu z hlavních výhod monitoru. Co funguje a co skřípe podle majitelů Miloslav z Benešova nad Ploučnicí je nadšený: „Lokální stmívání je na velmi vysoké úrovni. Není vidět žádná svatozář kolem světlých objektů.“ Srovnával monitor s QD-OLED třetí generace a tvrdí, že Xiaomi obstál na výbornou. Branislav z Bratislavy zase varuje před katastrofálními barvami bez kalibrace: „Šedá je zelená.“ Zároveň ale chválí téměř nulový blooming ve srovnání s profesionálními Mini LED monitory. Lenka z Kopřivnice musela monitor vrátit kvůli PWM flickeru, který jí způsoboval bolesti hlavy i při 100% jasu. To je problém, který postihuje citlivé jedince – monitor reguluje jas stmíváním a rozsvěcováním podsvícení, což některým lidem vadí. Blooming: nevyhnutelné zlo Mini LED Několik recenzentů zmiňuje blooming efekt – světelnou záři kolem jasných objektů na tmavém pozadí. Nejvíc to vadí v aplikacích jako Discord s tmavým režimem. Řešení existuje – snížit lokální stmívání z „high“ na „low“ nebo ho úplně vypnout. KOUPIT XIAOMI MONITOR V AKCI Jenže vypnutím lokálního stmívání přicházíte o hlavní výhodu Mini LED. Monitor pak funguje jako obyčejný IPS panel, akorát za víc peněz. Za šest tisíc to pořád dává smysl Xiaomi G Pro 27i není dokonalý monitor. Má problémy s firmware a některým lidem vadí PWM. Jenže za 6082 Kč dostáváte Mini LED technologii, kterou konkurence nabízí za vyšší částky. Pokud hledáte herní monitor s lepším kontrastem než běžný IPS, nechcete riskovat vypalování OLED a jste ochotni trochu experimentovat s nastavením, je to zajímavá volba. Hlavně když víte, do čeho jdete – může to být loterie s firmware, ale když vyhrajete, dostanete „malý zázrak za pár eur“, jak píše Branislav. KOUPIT XIAOMI MONITOR V AKCI Pro běžnou kancelářskou práci to nedává smysl – za 4 tisíce pořídíte slušný IPS bez starostí. Ale pro HDR filmy a hry, kde oceníte lokální stmívání a vysoký jas? Za tu cenu těžko najdete něco lepšího. Jen si před nákupem ověřte možnost vrácení, kdybyste vytáhli špatnou verzi firmware. Co říkáte na aktuální cenu Xiaomi monitoru? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce monitor počítačový monitor slevy Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.