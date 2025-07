Xiaomi Redmi 15C 5G přinese vítaná zlepšení v oblasti baterie a umírněnější design

Populární řada levných telefonů Redmi se brzy rozroste o nový model. Díky úniku se na internet dostaly specifikace a oficiální rendery chystaného Redmi 15C 5G (zveřejnil je server XpertPick), které by mělo přinést hned několik vylepšení oproti současnému modelu. Novinka nabídne především větší baterii a rychlejší nabíjení, čímž uspokojí uživatele hledající dlouhou výdrž v nižší cenové kategorii. Globální uvedení zařízení se očekává již v srpnu letošního roku.

Obří displej a nový design

Redmi 15C 5G se podle úniků může pochlubit 6,9″ LCD displejem s HD+ rozlišením 1600 x 720 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí, která zajistí plynulé animace a příjemnou práci s telefonem. Na přední straně najdeme kapkovitý výřez pro selfie kameru, zatímco zadní strana zaujme obdélníkovým fotomodulem. I když modul opticky působí, jako by obsahoval několik fotoaparátů, pravděpodobně půjde podobně jako u předchůdce pouze o jeden hlavní 50Mpx senzor doplněný LED bleskem.

Telefon by měl být k dispozici ve třech barevných variantách – zelené, levandulové a černé. Rendery přitom naznačují, že se Xiaomi v oblasti designu trochu uklidnilo a tentokrát se přiklonilo k méně výraznému provedení. Loňský model obdržel výrazný kruhový fotomodul umístěný v horní části zad, který zdánlivě imitoval drahé vlajkové lodě. Redmi 15C se namísto toho uskromnilo a vzhledem se podobá modelům starší řady Redmi Note 13.

Výkon a další specifikace

O čipsetu, který bude pohánět Redmi 15C 5G, zatím nemáme konkrétní informace. Víme však, že telefon nabídne nadstavbu HyperOS 2.0 založený na Androidu 15, což uživatelům přinese aktuální softwarové funkce a vylepšení. Pro zabezpečení bude sloužit čtečka otisků prstů umístěná na boku zařízení.

Xiaomi Redmi 14C

Co se týče úložiště a paměti, zařízení má být dostupné ve dvou konfiguracích – 4 GB RAM + 128 GB úložiště a 4 GB RAM + 256 GB úložiště. Tyto specifikace by měly být dostatečné pro běžné používání, procházení sociálních sítí a konzumaci multimediálního obsahu.

Masivní baterie a rychlejší nabíjení

Nejzajímavějším vylepšením oproti předchůdci je bezesporu baterie. Redmi 15C 5G by mělo nabídnout masivní 6 000mAh akumulátor, což představuje výrazný nárůst oproti 5 160mAh baterii v Redmi 14C. To by mělo zajistit ještě delší výdrž na jedno nabití, která už u předchozí generace byla jednou z hlavních předností.

Kromě větší kapacity se uživatelé mohou těšit také na rychlejší 33W nabíjení, což je významný skok oproti 18 W, které nabízí současný model. Díky tomu bude možné telefon dobít výrazně rychleji, což ocení zejména aktivní uživatelé.

Kdy se dočkáme?

Podle dostupných informací by se řada Redmi 15 měla na globálních trzích objevit již v srpnu. Zatím však nemáme potvrzeno, zda a kdy přesně se telefon dostane i do našich končin. Vzhledem k tomu, že předchozí generace se u nás prodává, je vysoce pravděpodobné, že si i nový model najde k českým zákazníkům cestu.

Nechcete čekat? V Česku koupíte Redmi 14C

Současný Redmi 14C, který je v Česku dostupný za cenu 2 590 Kč, nabízí 6,88″ displej s obnovovací frekvencí až 120 Hz, 50Mpx duální fotoaparát s podporou umělé inteligence a 5 160mAh baterii s podporou 18W rychlého nabíjení. Pohání jej osmijádrový procesor Helio G81-Ultra.

Jak se vám líbí specifikace chystaného Redmi 15C 5G?

Zdroj: XpertPick