Konečně! Xiaomi garantuje 6 let aktualizací i u levných telefonů. Začíná nová éra?

  • Xiaomi Redmi 15C 5G za necelých 5 000 Kč dostane bezpečnostní aktualizace až do roku 2031
  • Slib na papíře vypadá skvěle, ale obsahuje háčky – jen Android 17 je garantován, frekvence updatů neurčena
  • Samsung u levných telefonů slibuje víc, ale dodává pomaleji – Xiaomi ukáže, jestli to myslí vážně

Jakub Kárník
6.10.2025 08:00
Ikona komentáře 0
redmi 15c 5g

Xiaomi oznámilo šestileté záplaty pro telefon Redmi 15C 5G a je vidět, že bere EU regulace vážně. Zlepšující se podpora pro levné telefony je rozhodně pozitivním momentem, zejména pro jejich majitele. Po Samsungu se tedy přidává další hegemon a zásadně se tak prodlouží životnost těchto zařízení. Nebo ne?

Bezpečnostní záplaty nejsou Android 21

Xiaomi garantuje u Redmi 15C 5G aktualizace do roku 2031. Šest let. Skvělé číslo pro telefon, který stojí jako tři večeře v restauraci. Jenže když si přečtete detaily, zjistíte, že nová verze Androidu je potvrzená jen jedna – Android 17. Všechno ostatní jsou bezpečnostní záplaty.

Redmi 15C 5G

A tady začíná matematika: pokud Xiaomi pošle jednu záplatu ročně, technicky slib splní. Nikde totiž neříká „měsíční aktualizace“ nebo „pravidelné updaty“.

Samsung slibuje víc, ale dodává míň

Samsung u své levné řady Galaxy A garantuje šest let OS i bezpečnostních updatů. Zní to líp než u Xiaomi, že? Jenže v praxi Samsung aktualizace posílá se zpožděním měsíců, některé regiony je dostanou o půl roku později, a levné telefony jsou vždycky na konci fronty.

Xiaomi se zatím vyhýbá konkrétním slibům ohledně frekvence. Může to být taktika – radši slíbit míň a dodržet to, než naslibovat víc a zklamat. Nebo to může znamenat, že aktualizace budou chodit, jak se to zrovna výrobci bude hodit. Uvidíme.

EU tlačí, výrobci hledají, jak levně vyváznout

Evropská regulace říká jasně: telefonům musíte dávat aktualizace roky po tom, co je přestanete prodávat. Pro levné modely to znamená problém. Aktualizace stojí čas a peníze – každý telefon má jiný hardware, jiné ovladače, všechno se musí testovat. U telefonu za 30 tisíc se to vyplatí, u pětitisícového ne.

Proto většina výrobců u levných telefonů slibuje jen minimum – dva roky OS, tři roky bezpečnostní záplaty. Třeba takový Fairphone ale už roky ukazuje, že to jde i jinak. Mají menší objemy, ale dlouhodobou podporu zvládají. Xiaomi má obrovskou základnu uživatelů – náklady na updaty může rozložit přes miliony prodaných kusů. Otázka je, jestli toho využije, nebo jestli se spokojí s minimem.

Co říkáte na zlepšující se podporu levných telefonů?

Zdroj: Notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

