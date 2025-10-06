Konečně! Xiaomi garantuje 6 let aktualizací i u levných telefonů. Začíná nová éra? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi 15C 5G za necelých 5 000 Kč dostane bezpečnostní aktualizace až do roku 2031 Slib na papíře vypadá skvěle, ale obsahuje háčky – jen Android 17 je garantován, frekvence updatů neurčena Samsung u levných telefonů slibuje víc, ale dodává pomaleji – Xiaomi ukáže, jestli to myslí vážně Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi oznámilo šestileté záplaty pro telefon Redmi 15C 5G a je vidět, že bere EU regulace vážně. Zlepšující se podpora pro levné telefony je rozhodně pozitivním momentem, zejména pro jejich majitele. Po Samsungu se tedy přidává další hegemon a zásadně se tak prodlouží životnost těchto zařízení. Nebo ne? Bezpečnostní záplaty nejsou Android 21 Xiaomi garantuje u Redmi 15C 5G aktualizace do roku 2031. Šest let. Skvělé číslo pro telefon, který stojí jako tři večeře v restauraci. Jenže když si přečtete detaily, zjistíte, že nová verze Androidu je potvrzená jen jedna – Android 17. Všechno ostatní jsou bezpečnostní záplaty. A tady začíná matematika: pokud Xiaomi pošle jednu záplatu ročně, technicky slib splní. Nikde totiž neříká „měsíční aktualizace“ nebo „pravidelné updaty“. Samsung slibuje víc, ale dodává míň Samsung u své levné řady Galaxy A garantuje šest let OS i bezpečnostních updatů. Zní to líp než u Xiaomi, že? Jenže v praxi Samsung aktualizace posílá se zpožděním měsíců, některé regiony je dostanou o půl roku později, a levné telefony jsou vždycky na konci fronty. KOUPIT REDMI 15C Xiaomi se zatím vyhýbá konkrétním slibům ohledně frekvence. Může to být taktika – radši slíbit míň a dodržet to, než naslibovat víc a zklamat. Nebo to může znamenat, že aktualizace budou chodit, jak se to zrovna výrobci bude hodit. Uvidíme. EU tlačí, výrobci hledají, jak levně vyváznout Evropská regulace říká jasně: telefonům musíte dávat aktualizace roky po tom, co je přestanete prodávat. Pro levné modely to znamená problém. Aktualizace stojí čas a peníze – každý telefon má jiný hardware, jiné ovladače, všechno se musí testovat. U telefonu za 30 tisíc se to vyplatí, u pětitisícového ne. KOUPIT REDMI 15C Proto většina výrobců u levných telefonů slibuje jen minimum – dva roky OS, tři roky bezpečnostní záplaty. Třeba takový Fairphone ale už roky ukazuje, že to jde i jinak. Mají menší objemy, ale dlouhodobou podporu zvládají. Xiaomi má obrovskou základnu uživatelů – náklady na updaty může rozložit přes miliony prodaných kusů. Otázka je, jestli toho využije, nebo jestli se spokojí s minimem. Co říkáte na zlepšující se podporu levných telefonů? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Android Redmi Redmi 15C Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.