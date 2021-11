Je tomu přibližně týden, co Apple oznámil světu něco, co asi málokdo čekal. Od nového roku totiž bude dostupný program oprav, díky čemuž si iPhone opravíte sami doma, ať se to týká baterie nebo třeba displeje.

Android konkurence pochopitelně pohotově reaguje a Xiaomi zavede brzy podobnou službu. Bohužel se zatím čínský gigant na toto téma vyjádřil pouze v krátkém tweetu na profilu Xiaomi India, kde se oznámilo, že se pracuje na programu self-service repair.

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.

For us, it's always been about 𝗬𝗼𝘂

It's been about 𝗬𝗼𝘂𝗿 experience with us.

We've always strived to put 𝗬𝗼𝘂 first.

And now, we're taking things a notch higher, just for 𝗬𝗼𝘂.

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.

Stay tuned! pic.twitter.com/dBkTbT9o9q

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) November 23, 2021