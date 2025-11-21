Xiaomi otevírá v Česku svou druhou prodejnu! Láká na zajímavé slevy a skvělý doprovodný program Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi otevírá v sobotu, 22. listopadu 2025 druhou oficiální prodejnu v České republice Naleznete ji v obchodním centru Westfield Černý Most v Praze K vidění bude i Xiaomi 17 s displejem na zádech, který v ČR ještě běžně není k dostání Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Čínský výrobce Xiaomi rozšiřuje svou přítomnost na českém trhu. Po loňském otevření první kamenné prodejny v pražském obchodním centru Metropole Zličín přichází s dalším milníkem – druhou oficiální prodejnou v Česku. Tentokrát si vybralo strategickou lokalitu ve Westfieldu Černý Most, jednom z největších nákupních center v zemi. Kdy a kde se otevírá nová prodejna? Xiaomi 17 s displejem na zádech poprvé v Česku Speciální nabídky platné jen v den otevření Dárky za větší nákupy Doprovodný program v celém centru Xiaomi sází na fyzické prodejny Kdy a kde se otevírá nová prodejna? Slavnostní otevření je naplánováno na sobotu, 22. listopadu 2025. Program začíná už v 9:00, kdy bude prodejna přístupná členům Xiaomi komunity a médiím. V 9:50 proběhne oficiální přestřižení pásky a krátké uvítání, v 10:00 se pak brány otevřou široké veřejnosti. Petr Mišák, zakladatel redakce Svět Androida, bude také na místě – pokud budete mít chuť prohodit pár slov o technologiích nebo si dát kávu, neváhejte ho oslovit. Xiaomi 17 s displejem na zádech poprvé v Česku Jedním z největších lákadel bude možnost prohlédnout si Xiaomi 17 s displejem na zádech – model, který v České republice ještě oficiálně není běžně dostupný. Jde o zajímavou konstrukci, která nabízí další displej na zadní straně telefonu, což může být užitečné pro selfie fotky s hlavním fotoaparátem nebo rychlé náhledy notifikací bez otáčení telefonu. Kromě toho v prodejně najdete klasicky široký výběr nejnovějších telefonů, produktů z chytré domácnosti i příslušenství – vše si můžete osahat, vyzkoušet a nechat si poradit od školených prodejců. Speciální nabídky platné jen v den otevření Xiaomi připravilo pro návštěvníky několik zajímavých akcí, které platí výhradně 22. listopadu: Fritéza zdarma při koupi telefonu Xiaomi 15T Sluchátka Redmi Buds 6 jako bonus k modelům Redmi Note 14 Pro+ 5G nebo Redmi Note 14 Pro Vybrané televize se slevou až 40 % Smart Band 10 v limitovaném počtu se slevou 50 % Každý zákazník, který během dne nakoupí, si navíc může zatočit kolem štěstí a odnést si další dárek. Dárky za větší nákupy Pokud plánujete větší investici, Xiaomi odměňuje i podle výše nákupu: Při nákupu nad 40 000 Kč si můžete vybrat prémiový dárek: Xiaomi Buds 5 Pro (špičková sluchátka s ANC) Xiaomi Watch 2 Pro (chytré hodinky s Wear OS) Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set (solární venkovní kamera) Při nákupu nad 20 000 Kč čekají praktické dárky: Xiaomi Bluetooth Speaker Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000 mAh GL (výkonná powerbanka) Xiaomi Smart Band 9 Pro Doprovodný program v celém centru Xiaomi si dalo záležet i na doprovodném programu. Návštěvníci Westfieldu Černý Most si mohou zdarma zabruslit na Xiaomi kluzišti a prohlédnout si speciální stánek se zvětšenou pračkou. Přímo u prodejny bude moderátorka, která zájemcům poradí a provede je nabídkami dne. Hostesky budou během celého dne rozdávat vodu a drobné občerstvení, takže hlad ani žízeň vám hrozit nebude. Xiaomi sází na fyzické prodejny Otevření druhé kamenné prodejny ukazuje, že Xiaomi bere český trh vážně. Zatímco mnohé značky uzavírají fyzické obchody a spoléhají na online prodej, Xiaomi jde opačným směrem – chce, aby si zákazníci mohli produkty osobně prohlédnout, vyzkoušet a nechat si poradit od odborníků.

Pokud máte v plánu 22. listopadu zavítat na Černý Most, dorazte ideálně dopoledne – nejlepší akce bývají obvykle brzy vyprodané a limitované kusy zmizí jako první. A kdybyste náhodou potkali Petra Mišáka, klidně ho zastavte – rád si s vámi popovídá.

Jak se těšíte na otevření nové Xiaomi prodejny?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 