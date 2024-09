Xiaomi se v srpnu 2024 stalo druhým největším prodejcem smartphonů na světě, předstihlo Apple

Úspěch Xiaomi je prý výsledkem nové produktové strategie a expanze na nové trhy

Pozice však může být dočasná kvůli sezónnímu poklesu Applu před uvedením nových iPhonů

Kdo by to byl řekl? Xiaomi, čínský výrobce, který byl ještě před pár lety pro mnohé synonymem levných telefonů s pochybnou kvalitou, se v srpnu 2024 vyšvihl na druhou příčku v globálním žebříčku prodejů smartphonů. A koho že to sesadil? Nikoho menšího než samotný Apple.

Podle dat společnosti Counterpoint Research se Xiaomi poprvé od srpna 2021 dostalo na stříbrnou pozici. A to i přesto, že jeho prodeje zůstaly meziměsíčně prakticky beze změny. Jak je to možné? Jednoduše – Apple tradičně v srpnu zažívá sezónní pokles, protože všichni čekají na nové iPhony.

Tarun Pathak, ředitel výzkumu v Counterpoint, se vyjádřil takto: „Xiaomi letos vsadilo na štíhlejší produktovou strategii. Místo záplavy modelů v každé cenové kategorii se soustředili na jeden vlajkový model pro každý segment. A očividně to funguje.“

Xiaomi boduje hlavně v nižších cenových kategoriích, kde válcuje konkurenci se svými modely Redmi 13 a Redmi Note 13. Ale pozor, firma nezaspala ani v prémiovém segmentu. Se skládacími telefony a ultra modely dýchá na záda i těm nejdražším. Spolupráce s německou Leicou přinesla ovoce v podobě fotoaparátů, které kvalitou dotahují a v některých případech i překonávají veškerou konkurenci.

Je to ale trvalý úspěch? Těžko říct. S příchodem nové řady iPhone 16 se Apple pravděpodobně znovu vrátí na špici, na druhou stranu je za rohem i tradičně úspěšná „téčková“ řada od Xiaomi.

Máte zkušenosti s telefony Xiaomi?

Zdroj: Counterpoint Research