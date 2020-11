MIUI 12 prozrazuje, že Xiaomi chystá na rok 2021 svůj první ohebný mobil

Který další výrobce se pustí do sériové produkce ohebných telefonů? To je otázka, která vrtá hlavou nejednomu fanouškovi mobilních technologií. A to nejen ze zvědavosti, jak by další přístroj s tímto revolučním řešením mohl vypadat, ale i s ohledem na teoretické snižování cen flexibilních telefonů. Trend zatím určuje hlavně Samsung, těsně následovaný Huawei a doplňovaný třeba i Motorolou. Na další velké hráče se čeká. Možná už ale dlouho nebude, neboť podle nových informací ohebný telefon skutečně připravuje čínské Xiaomi.

Populární firma by měla představit flexibilní mobil v první polovině roku 2021. Tvrzení je založeno na zmínkách o novém zařízení v systému MIUI 12. Objevuje se v něm přístroj zvaný “Cetus”, který má má být podle všeho tím inkriminovaným modelem. Naznačuje to několik částí kódu, které nejenže zmiňují přímo flexibilní konstrukci, ale řeší třeba i kontrolu ohybu. Nový ohebný telefon, který Xiaomi připravuje, by měl mít čipset Qualcomm Snapdragon a 108megapixelový foťák. A také Android 11. Vzhledem k tomu, že půjde nepochybně o prémiové zařízení, to nejsou překvapivé informace. Uvidíme, jak se Xiaomi s touto výzvou popere. U této značky se snad můžeme těšit, že se pokusí jít s cenou ohebných telefonů dolů.

