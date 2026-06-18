Xiaomi představilo svůj první přenosný kávovar. Espresso si uvaříte i na cestách Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo svůj vůbec první přenosný kávovar Mijia – espresso i cold brew si uvaříte i daleko od zásuvky V přepočtu vyjde zhruba na 2 500 Kč, na čínském crowdfundingu od 17. června startuje ještě o pětinu levněji Vestavěná baterie bez předem ohřáté vody ale vystačí jen na něco přes tři šálky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Dobrá káva mimo domov obvykle znamená drahé latte z řetězce, nebo instantní kompromis. Xiaomi teď nabízí třetí cestu: přenosný kávovar Mijia, který se vejde do batohu i držáku na lahev a espresso pod tlakem 20 barů uvaří prakticky kdekoliv. Poradí si s kapslemi i mletou kávou, horkou i studenou přípravou a dobíjí se přes USB-C. Cenu pro Česko ale výrobce zatím neoznámil. Espresso z batohu? Kávovar Mijia vsází na kapsle i mletou kávu Design připomíná termosku – Xiaomi uvádí výšku 24,5 cm a šířku jen 7,15 cm, takže se vejde do držáku na nápoje v autě i do postranní kapsy batohu. Uvnitř pracuje elektromagnetické čerpadlo s tlakem až 20 barů, tedy hodnota, jakou nabízejí i běžné domácí pákové kávovary. Spařovací komora je dvojího druhu: poradí si s kapslemi i s mletou kávou podle toho, co máte zrovna po ruce. O teplotu se stará keramické topné těleso s PID regulací, které podle výrobce drží vodu stabilně na 92 °C. Jeden šálek je hotový zhruba za 45 sekund a přístroj zvládne i studenou extrakci, takže si v létě připravíte cold brew. Baterie na pár šálků, nebo na stovky? Tady je potřeba zpozornět. Značka láká na číslo až 400 šálků na jedno nabití, jenže to platí jen ve chvíli, kdy do kávovaru naléváte už předem ohřátou vodu a baterie pohání pouze čerpadlo. Jakmile necháte studenou vodu ohřát samotný přístroj, dostanete se reálně jen na něco přes tři šálky – a v tom je zásadní rozdíl. Xiaomi má horkou novinku pro domácnosti. Elektrickou vývrtku ocení každý milovník vína Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Uvnitř je baterie o kapacitě 7 500 mAh složená ze tří článků, kterou přes 45W USB-C dobijete z 20 na 80 procent zhruba za půl hodiny a plně asi za 80 minut. V nouzi ji připojíte i k běžné powerbance. Celek navíc kryje odolnost IP55 proti prachu a vodě, spařovací komoru lze vyjmout a opláchnout a v balení najdete pouzdro, hliníkový stojánek, kovový košík na kávu i odměrku. Dvoustěnný nerezový hrnek značka přibaluje rovnou. Cena a dostupnost Mijia Portable Coffee Machine se v Číně rozjede formou crowdfundingu 17. června. Doporučená cena je 799 jüanů, tedy v přepočtu zhruba 2 500 korun; kdo se přidá hned na startu, pořídí ho za 559 jüanů (asi 1 700 korun), v přepočtu o pětinu levněji. Podrobnosti o ceně ani dostupnosti mimo Čínu Xiaomi neuvedlo. Poslední dobou k nám Xiaomi sice řadu produktů, které nejsou nutně chytré, pod značkou Mijia přineslo, ale jak tomu bude v případě tohoto kusu, není zřejmé. Vzali byste si přenosný kávovar Xiaomi s sebou na výlet? Zdroje: Xiaomi Youpin, ITHome, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost crowdfunding kávovar Mijia Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025