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Xiaomi má horkou novinku pro domácnosti. Elektrickou vývrtku ocení každý milovník vína

  • Xiaomi globálně představilo elektrickou vývrtku Mijia Electric Wine Opener, která korek z lahve vytáhne po stisku tlačítka
  • Otevření trvá podle interních testů výrobce zhruba 8 až 10 sekund a v těle je zabudovaný řezák na fólii
  • Tělo s pogumovaným povrchem váží 244 gramů, cenu ani termín prodeje v Česku ovšem Xiaomi zatím neoznámilo

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
7.6.2026 16:00
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xiaomi Mijia Electric Wine Opener na stoler

Mijia, značka Xiaomi pro vybavení domácnosti, přidává jeden malý spotřebič za druhým a po chytrých ventilátorech či závěsech teď přichází s elektrickou vývrtkou na víno. Míří na situaci, kterou asi znáte z vlastní kuchyně: místo páčení a zápolení s drolícím se korkem stačí otvírák přiložit k hrdlu a zmáčknout tlačítko. Novinka Mijia Electric Wine Opener se objevila na globálním webu výrobce, což u podobných produktů bývá první signál chystaného rozšíření na zahraniční trhy.

Korek pryč do 10 sekund

Celé ovládání stojí na dvou tlačítkách. Prvním vývrtka korek z hrdla vytáhne, druhým ho zase vysune z mechanismu ven, takže ho nemusíte ručně sundávat. Xiaomi uvádí, že otevření zabere přibližně 8 až 10 sekund a že při něm hrozí menší riziko zlomení nebo rozdrolení korku. Tyto hodnoty ovšem pocházejí z interního testování výrobce, takže je berte orientačně. Chod má být podle Xiaomi navíc tichý.

xiaomi Mijia Electric Wine Opener na lahvi

Součástí těla je i integrovaný řezák na fólii. Před otevřením jím otočíte kolem hrdla, odstraníte ochrannou fólii a teprve poté přiložíte otvírák a stisknete tlačítko.

Co pohání mechanismus?

Uvnitř se o práci stará stejnosměrný motor doplněný o třístupňovou planetovou převodovku a spirálový šnek z tvrzené slitiny. Tato kombinace má dodat dostatek síly i klidný chod. Tělo má protáhlý, oválný tvar a povrch příjemný na dotek pro jistější úchop, hmotnost zůstává na 244 gramech. Jakým způsobem se vývrtka dobíjí a jak dlouho na jedno nabití vydrží, ovšem Xiaomi neuvedlo.

Může přijít i do Česka

Elektrická vývrtka je hlavně otázka pohodlí. Pokud víno otevíráte párkrát do roka, klasická páková vývrtka za pár korun zvládne totéž a nezabere místo v zásuvce. Smysl dává spíš tomu, kdo lahví otevírá víc, komu chybí síla v rukou na běžné vývrtky, nebo kdo si rád doplňuje domácnost o další zařízení Xiaomi.

Zda se Mijia Electric Wine Opener dostane do Česka, zatím není jasné. Xiaomi k nám v poslední době pod řadou Mijia přineslo spoustu produktů, které nejsou nutně smart, takže šance tu je. Oficiální termín ani cenu však výrobce neoznámil.

Pořídili byste si elektrickou vývrtku na víno od Xiaomi?

Zdroj: Xiaomi

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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