Xiaomi má horkou novinku pro domácnosti. Elektrickou vývrtku ocení každý milovník vína Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo elektrickou vývrtku Mijia Electric Wine Opener, která korek z lahve vytáhne po stisku tlačítka Otevření trvá podle interních testů výrobce zhruba 8 až 10 sekund a v těle je zabudovaný řezák na fólii Tělo s pogumovaným povrchem váží 244 gramů, cenu ani termín prodeje v Česku ovšem Xiaomi zatím neoznámilo Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Mijia, značka Xiaomi pro vybavení domácnosti, přidává jeden malý spotřebič za druhým a po chytrých ventilátorech či závěsech teď přichází s elektrickou vývrtkou na víno. Míří na situaci, kterou asi znáte z vlastní kuchyně: místo páčení a zápolení s drolícím se korkem stačí otvírák přiložit k hrdlu a zmáčknout tlačítko. Novinka Mijia Electric Wine Opener se objevila na globálním webu výrobce, což u podobných produktů bývá první signál chystaného rozšíření na zahraniční trhy. Korek pryč do 10 sekund Co pohání mechanismus? Může přijít i do Česka Korek pryč do 10 sekund Celé ovládání stojí na dvou tlačítkách. Prvním vývrtka korek z hrdla vytáhne, druhým ho zase vysune z mechanismu ven, takže ho nemusíte ručně sundávat. Xiaomi uvádí, že otevření zabere přibližně 8 až 10 sekund a že při něm hrozí menší riziko zlomení nebo rozdrolení korku. Tyto hodnoty ovšem pocházejí z interního testování výrobce, takže je berte orientačně. Chod má být podle Xiaomi navíc tichý. Součástí těla je i integrovaný řezák na fólii. Před otevřením jím otočíte kolem hrdla, odstraníte ochrannou fólii a teprve poté přiložíte otvírák a stisknete tlačítko. Co pohání mechanismus? Uvnitř se o práci stará stejnosměrný motor doplněný o třístupňovou planetovou převodovku a spirálový šnek z tvrzené slitiny. Tato kombinace má dodat dostatek síly i klidný chod. Tělo má protáhlý, oválný tvar a povrch příjemný na dotek pro jistější úchop, hmotnost zůstává na 244 gramech. Jakým způsobem se vývrtka dobíjí a jak dlouho na jedno nabití vydrží, ovšem Xiaomi neuvedlo. Může přijít i do Česka Elektrická vývrtka je hlavně otázka pohodlí. Pokud víno otevíráte párkrát do roka, klasická páková vývrtka za pár korun zvládne totéž a nezabere místo v zásuvce. Smysl dává spíš tomu, kdo lahví otevírá víc, komu chybí síla v rukou na běžné vývrtky, nebo kdo si rád doplňuje domácnost o další zařízení Xiaomi. Zda se Mijia Electric Wine Opener dostane do Česka, zatím není jasné. Xiaomi k nám v poslední době pod řadou Mijia přineslo spoustu produktů, které nejsou nutně smart, takže šance tu je. Oficiální termín ani cenu však výrobce neoznámil. Pořídili byste si elektrickou vývrtku na víno od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024