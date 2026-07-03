Xiaomi Power Bank 20000 vstupuje na globální trh: 74 Wh do letadla a tři zařízení naráz Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi přidal na svůj globální web novou powerbanku Power Bank 20000 22,5 W. Kapacita 20 000 mAh (74 Wh), tři porty a nabíjení tří zařízení najednou. U nás zatím k mání není — globální vydání se čeká někdy během roku 2026. Sdílejte: Petr Mišák Publikováno: 3.7.2026 15:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi tiše osvěžil jednu ze svých nejpopulárnějších powerbank. Nová Xiaomi Power Bank 20000 (22,5 W) se objevila na globálním webu značky a láká na trojici portů, letadlově přívětivou kapacitu i pořádnou porci bezpečnostních pojistek. Jeden háček to ale má — u nás si ji zatím nekoupíte. Co nová powerbanka umí? Pod elegantním černým pláštěm se schovávají dva 10 000mAh články, dohromady tedy 20 000 mAh a 74 Wh. To je kapacita, se kterou v klidu projdete i letištní kontrolou (limit je 100 Wh) a telefon dobijete klidně čtyřikrát. Xiaomi novinku pověsil na svůj globální web a vsadil hlavně na univerzálnost: má jeden USB-C a dva USB-A, takže nabije tři zařízení najednou — a nemusí jít jen o telefony. Přes nízkoproudý režim, který zapnete dvojím stiskem tlačítka, se postará i o sluchátka, chytré hodinky nebo fitness náramek, které jinak powerbanky rády „přebijí“ a samy se vypnou. Každý ze tří portů zvládne až 22,5 W, USB-C navíc umí obousměrné nabíjení, takže se powerbanka sama dobije zhruba za 6,9 hodiny. Nechybí ani slušná porce ochran — proti přehřátí, přepětí, zkratu, přebití i hlubokému vybití. Nejdůležitější parametry v přehledu: ParametrHodnotaKapacita20 000 mAh / 74 Wh (12 000 mAh při 5 V)Porty1× USB-C + 2× USB-AVýkon22,5 W na každý portObousměrné nabíjeníano (USB-C)Dobití powerbanky~6,9 hodinyRozměry150,6 × 72,2 × 26,3 mmModelPB2022ZM ✈️ Smí powerbanka do letadla? Aerolinky nehlídají miliampérhodiny, ale energii ve watthodinách (Wh). Do 100 Wh vezmete powerbanku do příručního zavazadla bez řešení, mezi 100 a 160 Wh jen se souhlasem dopravce a nad 160 Wh už vůbec. Do odbaveného kufru v podpalubí lithiové powerbanky nepatří — kdyby se článek zkratoval a začal hořet, v kabině to posádka zvládne, v nákladu ne. Tahle Xiaomi má 74 Wh, takže se pod hranici pohodlně vejde. Kdy dorazí k nám a čím se liší od té „s kabelem“? A teď to hlavní: u nás si ji zatím nepořídíte. Jak upozornil server Notebookcheck, novinka se zatím objevila jen na globálním webu Xiaomi a mimo Čínu ji regionální e-shopy nevedou — širšího vydání se máme dočkat někdy během roku 2026. Evropskou cenu Xiaomi zatím neprozradil; v Číně se sourozenec s kabelem prodává kolem 169 yuanů (zhruba 530 Kč), takže na terno to nevypadá, ale ani na předražené příslušenství. Pozor přitom na jednu záměnu. V českých obchodech už kolem 690 Kč koukáte na model 20000 22,5 W (Integrated Cable) — jenže to je starší kus s pevně vestavěným kabelem, jinými rozměry i výbavou. Nová globální verze žádný kabel v sobě zabudovaný nemá (jeden vám ale přibalí do krabice) a spoléhá čistě na tři samostatné porty: Nová globální (PB2022ZM)Starší „Integrated Cable“Kabeljen přibalený v krabicipevně vestavěnýPorty1× USB-C + 2× USB-AUSB-C + USB-A + kabelRozměry150,6 × 72,2 × 26,3 mm128 × 73 × 32 mmU nászatím neano, od 699 Kč Nechcete čekat? Sáhněte po alternativě Než novinka dorazí do českých regálů, dá se sáhnout po podobně vybavené powerbance, kterou koupíte hned. Nejblíž má starší Xiaomi 22,5W Power Bank 20000 (Integrated Cable) za 699 Kč, a kdo chce výrazně rychlejší nabíjení, sáhne po Xiaomi 67W Power Bank 20000 zhruba za 1 150 Kč. Xiaomi ostatně novinky chrlí po pásu — nedávno ukázal třeba i nabušenou powerbanku 10000 s 67W a displejem. Vzali byste powerbanku bez kabelu, nebo dáte přednost té s vestavěným? O autorovi Petr Mišák Jak Petr Mišák poprvé spatřil informaci o systému Android, ještě netušil, že se mu stane osudným. V současné době je stav natolik vážný, že přestává… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář powerbanka Xiaomi Xiaomi powerbanka Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024