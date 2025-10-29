TOPlist

Xiaomi do Česka přineslo novou kapesní tiskárnu fotek. Využívá sublimační technologii a šikovně oživuje vzpomínky

  • Xiaomi Portable Photo Printer Pro přichází do Česka za 2 690 Kč
  • Tiskárna nabízí sublimační tisk v rozlišení 313 dpi s automatickou laminací
  • Podporuje AR fotografie s videem a zvukem přehratelným přes aplikaci Xiaomi Home

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
29.10.2025 18:00
Ikona komentáře 0
Xiaomi Portable Photo Printer Pro na stole s papirkem pod sebou

Po říjnovém globálním představení se kapesní tiskárna fotografií Xiaomi Portable Photo Printer Pro konečně dostává i na český trh. Zatím ji v nabídce má prodejce Smarty za 2 690 Kč, ale očekáváme, že se brzy objeví i u dalších obchodníků. Zařízení cílí na uživatele, kteří chtějí své digitální vzpomínky převést do fyzické podoby ihned po zachycení.

Sublimační tisk s vysokým rozlišením

Xiaomi Portable Photo Printer Pro využívá sublimační technologii, která zajišťuje kvalitní výtisky s jemností 313 dpi. Tiskárna dokáže reprodukovat 16,7 milionů barev díky 256 úrovním intenzity na každý barevný kanál. Výsledkem jsou fotografie s přirozenými barvami a plynulými přechody, které se blíží kvalitě laboratorního tisku.

Xiaomi Portable Photo Printer Pro s fotografiemi kvetin

Zajímavou funkcí je integrovaná automatická laminace, která probíhá během samotného tisku. Každá fotografie tak získává ochrannou vrstvu, která ji chrání před vlhkostí, otisky prstů a vyblednutím. Díky tomu by měly výtisky vydržet roky bez viditelné degradace kvality.

Bluetooth připojení až pro tři uživatele

Tiskárna se k telefonu připojuje přes Bluetooth a podporuje současné připojení až tří uživatelů. Ti však musejí mít účet v aplikaci Xiaomi Home, přes kterou probíhá veškeré ovládání. Aplikace je dostupná pro Android (verze 10.6 a novější) i iOS (verze 10.7 a novější).

AR fotografie oživují vzpomínky

Jednou z nejzajímavějších jsou AR fotografie, které kombinují vytištěný snímek s digitálním obsahem. K fotografii můžete přidat video až 15 sekund nebo zvukovou nahrávku až 60 sekund. Po naskenování fotky funkcí „Scan“ v aplikaci Xiaomi Home se přehraje přidružený multimediální obsah. Každý účet může nahrát až 100 AR fotografií.

Xiaomi Portable Photo Printer Pro funkce scan

Tiskárna podporuje také tisk Live Photos z iPhonů (od modelu 6S) a vybraných Xiaomi telefonů. Pohyblivé fotografie se opět přehrávají po naskenování v aplikaci.

Kreativní šablony a filtry

Aplikace Xiaomi Home nabízí řadu kreativních filtrů, rámečků a vodoznaků pro úpravu fotografií před tiskem. K dispozici jsou také šablony pro koláže, fotosamolepky nebo romantické fotopásky. Funkce Photo booth auto-collage automaticky vytvoří koláž z více snímků podle předem vybrané šablony.

Kompaktní rozměry pro cestování

Tiskárna má kompaktní rozměry 143 x 87 x 27 mm, které umožňují snadné přenášení v batohu nebo dokonce v kapse kabátu. Xiaomi ji prezentuje jako ideálního společníka na výlety, svatby nebo rodinné oslavy, kde můžete fotky vytisknout okamžitě na místě.

Xiaomi Portable Photo Printer Pro render

Cena a dostupnost

Xiaomi Portable Photo Printer Pro se v Česku prodává za 2 690 Kč. V balení najdete 10 listů fotopapíru, inkoustovou kazetu na 10 fotografií, USB-C nabíjecí kabel a uživatelský manuál. Další fotopapíry a kazety bude nutné dokupovat zvlášť.

Pořídili byste si kapesní tiskárnu fotografií?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024