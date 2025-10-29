Xiaomi do Česka přineslo novou kapesní tiskárnu fotek. Využívá sublimační technologii a šikovně oživuje vzpomínky Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Portable Photo Printer Pro přichází do Česka za 2 690 Kč Tiskárna nabízí sublimační tisk v rozlišení 313 dpi s automatickou laminací Podporuje AR fotografie s videem a zvukem přehratelným přes aplikaci Xiaomi Home Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Po říjnovém globálním představení se kapesní tiskárna fotografií Xiaomi Portable Photo Printer Pro konečně dostává i na český trh. Zatím ji v nabídce má prodejce Smarty za 2 690 Kč, ale očekáváme, že se brzy objeví i u dalších obchodníků. Zařízení cílí na uživatele, kteří chtějí své digitální vzpomínky převést do fyzické podoby ihned po zachycení. Sublimační tisk s vysokým rozlišením Bluetooth připojení až pro tři uživatele AR fotografie oživují vzpomínky Kreativní šablony a filtry Kompaktní rozměry pro cestování Cena a dostupnost Sublimační tisk s vysokým rozlišením Xiaomi Portable Photo Printer Pro využívá sublimační technologii, která zajišťuje kvalitní výtisky s jemností 313 dpi. Tiskárna dokáže reprodukovat 16,7 milionů barev díky 256 úrovním intenzity na každý barevný kanál. Výsledkem jsou fotografie s přirozenými barvami a plynulými přechody, které se blíží kvalitě laboratorního tisku. Zajímavou funkcí je integrovaná automatická laminace, která probíhá během samotného tisku. Každá fotografie tak získává ochrannou vrstvu, která ji chrání před vlhkostí, otisky prstů a vyblednutím. Díky tomu by měly výtisky vydržet roky bez viditelné degradace kvality. Bluetooth připojení až pro tři uživatele Tiskárna se k telefonu připojuje přes Bluetooth a podporuje současné připojení až tří uživatelů. Ti však musejí mít účet v aplikaci Xiaomi Home, přes kterou probíhá veškeré ovládání. Aplikace je dostupná pro Android (verze 10.6 a novější) i iOS (verze 10.7 a novější). AR fotografie oživují vzpomínky Jednou z nejzajímavějších jsou AR fotografie, které kombinují vytištěný snímek s digitálním obsahem. K fotografii můžete přidat video až 15 sekund nebo zvukovou nahrávku až 60 sekund. Po naskenování fotky funkcí „Scan“ v aplikaci Xiaomi Home se přehraje přidružený multimediální obsah. Každý účet může nahrát až 100 AR fotografií. Tiskárna podporuje také tisk Live Photos z iPhonů (od modelu 6S) a vybraných Xiaomi telefonů. Pohyblivé fotografie se opět přehrávají po naskenování v aplikaci. Kreativní šablony a filtry Aplikace Xiaomi Home nabízí řadu kreativních filtrů, rámečků a vodoznaků pro úpravu fotografií před tiskem. K dispozici jsou také šablony pro koláže, fotosamolepky nebo romantické fotopásky. Funkce Photo booth auto-collage automaticky vytvoří koláž z více snímků podle předem vybrané šablony. Kompaktní rozměry pro cestování Tiskárna má kompaktní rozměry 143 x 87 x 27 mm, které umožňují snadné přenášení v batohu nebo dokonce v kapse kabátu. Xiaomi ji prezentuje jako ideálního společníka na výlety, svatby nebo rodinné oslavy, kde můžete fotky vytisknout okamžitě na místě. Cena a dostupnost Xiaomi Portable Photo Printer Pro se v Česku prodává za 2 690 Kč. V balení najdete 10 listů fotopapíru, inkoustovou kazetu na 10 fotografií, USB-C nabíjecí kabel a uživatelský manuál. Další fotopapíry a kazety bude nutné dokupovat zvlášť. Pořídili byste si kapesní tiskárnu fotografií? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko fototiskárna Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024