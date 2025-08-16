Xiaomi má novou kapesní tiskárnu fotek. Umí vyvolat i Live fotografie, rozpohybujete je telefonem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo kapesní fototiskárnu Portable Photo Printer Pro Zařízení využívá sublimační tisk s rozlišením 313 dpi a 16,7 milionu barev Tiskárna automaticky laminuje fotografie přímo během tisku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Čínské Xiaomi rozšířilo své portfolio o zajímavý produkt pro milovníky klasických fotografií. Na globální web výrobce dorazila kapesní tiskárna Xiaomi Portable Photo Printer Pro, která dokáže během chvilky vytisknout fotografie z vašeho telefonu. Společně s ní představilo Xiaomi také sadu příslušenství včetně speciálních fotopapírů a samolepicích variant. Sublimační tisk s automatickou laminací Nová tiskárna využívá profesionální sublimační technologii, která přenáší barvy přímo do struktury papíru pomocí tepla. Díky tomu dosahuje rozlišení 313 dpi a dokáže reprodukovat až 16,7 milionu barev. Tiskovou hlavu lze nastavit v 256 úrovních intenzity na každý barevný kanál, což zajišťuje plynulé přechody a věrné podání barev. Zajímavou funkcí je integrovaná automatická laminace. Tiskárna během tisku každou fotografii automaticky zalaminuje, čímž ji chrání před vlhkostí a vyblednutím. Fotografie tak vydrží roky bez viditelné degradace kvality. Kompaktní rozměry pro cestování Xiaomi vsadilo na přenosnost a praktičnost. Tiskárna má kompaktní rozměry (142,5 × 86,8 × 26,8 mm), které umožňují snadné přenášení v batohu nebo dokonce v kapse kabátu. Nabíjí se přes USB Type-C kabel, který najdete v balení společně s deseti listy fotopapíru a inkoustovou cartridgí. K telefonu se tiskárna připojuje přes Bluetooth a podporuje současné připojení až tří uživatelů. Ti musí mít nainstalovanou aplikaci Xiaomi Home s účtem pro sdílení zařízení. AR fotografie a kreativní funkce Tiskárna překvapí množstvím kreativních možností. Kromě běžných fotografií zvládne tisknout i takzvané live fotografie z telefonů Xiaomi nebo iPhone 6S a novějších. Pomocí funkce Scan v aplikaci Xiaomi Home pak můžete fotografie oživit. Nejzajímavější je podpora AR fotografií, které mohou obsahovat video až 15 sekund nebo zvukovou stopu dlouhou až 60 sekund. Po naskenování vytištěné fotografie se v aplikaci přehraje připojený obsah. Každý účet může nahrát až 100 AR fotografií. Nechybí ani personalizované rámečky a vodoznaky, různé šablony pro koláže nebo automatický režim photo booth, který po vyfocení automaticky sestaví koláž podle předem vybrané šablony. Příslušenství a spotřební materiál Xiaomi představilo také oficiální příslušenství pro novou tiskárnu. To zahrnuje tři varianty fotopapírů – balení po 20 nebo 50 listech běžného sublimačního papíru a speciální samolepicí fotopapír v balení po 50 kusech. Samolepky lze snadno odlepit a nalepit například do alba nebo na ledničku. Zásobník tiskárny pojme najednou až 10 listů běžného papíru nebo 5 listů samolepicích fotografií. Výměna inkoustové cartridge je jednoduchá – stačí otevřít kryt, vyjmout starou kazetu pomocí oranžové západky a vložit novou. Xiaomi zatím neoznámilo cenu ani dostupnost v Evropě. Pokud vás kapesní tiskárny fotografií zajímají, můžete si prohlédnout aktuální nabídku na českém trhu. PROHLÉDNOUT KAPESNÍ TISKÁRNY NA ALZE Co na novou tiskárnu od Xiaomi říkáte vy? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář fototiskárna Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024