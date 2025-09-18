Xiaomi do Česka přineslo novou kapesní tiskárnu fotek. Vejde se i do nejmenších zavazadel Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Portable Photo Printer 1S dorazila do Česka za 1 699 Kč Tiskárna využívá ZINK technologii bez inkoustu a vytiskne fotku za 45 sekund K tiskárně se může připojit až 3 uživatelé současně přes Bluetooth Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.9.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Do českých obchodů přichází kompaktní tiskárna fotografií Xiaomi Portable Photo Printer 1S, která zaujme především svými rozměry a možností okamžitého tisku z mobilního telefonu. V autorizovaném e-shopu mistore.cz je k dispozici za 1 699 Kč, stejnou cenu už má i Alza, kde však zatím není známý termín dodání. Tisk bez inkoustu díky ZINK technologii Xiaomi Portable Photo Printer 1S využívá ZINK technologii (Zero Ink), která nepotřebuje inkoustové kazety ani pásky. Barvy se aktivují termálně přímo v papíru pomocí tiskové hlavy, což výrazně zjednodušuje celý proces tisku. Fotografie o rozměrech 50 × 76 mm vytiskne za přibližně 45 sekund. Tiskárna váží pouhých 180 gramů a s rozměry 124 x 82 x 22mm se pohodlně vejde do kapsy nebo batohu. Napájení zajišťuje vestavěná 500mAh baterie, která se nabíjí přes USB-C port. V balení najdete kromě samotné tiskárny také 5 kusů samolepicího fotopapíru, takže můžete začít tisknout ihned po vybalení. Propojení přes Bluetooth a aplikace Xiaomi Home K tiskárně se připojíte pomocí Bluetooth 5.2, přičemž současně mohou být připojeni až tři uživatelé. Ti pak mohou postupně odesílat fotografie k tisku, což oceníte například na rodinných oslavách nebo večírcích s přáteli. Veškeré nastavení a úpravy probíhají v aplikaci Xiaomi Home, která nabízí 8 různých filtrů pro vylepšení fotografií. Můžete také přidat personalizované rámečky a vodoznaky, vytvářet koláže z více snímků nebo rozdělit jednu fotografii na několik částí pro vytvoření většího obrazu. Aplikace obsahuje i speciální šablony pro fotografie domácích mazlíčků. Pro koho je tiskárna vhodná? Xiaomi Portable Photo Printer 1S najde využití především u milovníků instantní fotografie, kteří chtějí mít fyzické vzpomínky z cest nebo společenských akcí. Díky samolepicímu papíru můžete fotografie ihned nalepit do deníku, na nástěnku nebo je použít jako dekoraci. Tiskárna se hodí také pro tvůrce scrapbooků nebo jako zábava na dětských oslavách, kde si každý může odnést vytištěnou fotografii jako suvenýr. Náhradní fotopapír Xiaomi ZINK Paper se prodává v baleních po 20 kusech za 299 Kč. Nemá Bluetooth ani appku, přesto si mě Xiaomi kartáček téměř získal Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Cena: 1 699 Kč Pořídili byste si kapesní tiskárnu fotografií? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko fototiskárna Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024