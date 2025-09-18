TOPlist

Xiaomi do Česka přineslo novou kapesní tiskárnu fotek. Vejde se i do nejmenších zavazadel

  • Xiaomi Portable Photo Printer 1S dorazila do Česka za 1 699 Kč
  • Tiskárna využívá ZINK technologii bez inkoustu a vytiskne fotku za 45 sekund
  • K tiskárně se může připojit až 3 uživatelé současně přes Bluetooth

Adam Kurfürst
18.9.2025 08:00
Xiaomi Portable Photo Printer 1S kabelka

Do českých obchodů přichází kompaktní tiskárna fotografií Xiaomi Portable Photo Printer 1S, která zaujme především svými rozměry a možností okamžitého tisku z mobilního telefonu. V autorizovaném e-shopu mistore.cz je k dispozici za 1 699 Kč, stejnou cenu už má i Alza, kde však zatím není známý termín dodání.

Tisk bez inkoustu díky ZINK technologii

Xiaomi Portable Photo Printer 1S využívá ZINK technologii (Zero Ink), která nepotřebuje inkoustové kazety ani pásky. Barvy se aktivují termálně přímo v papíru pomocí tiskové hlavy, což výrazně zjednodušuje celý proces tisku. Fotografie o rozměrech 50 × 76 mm vytiskne za přibližně 45 sekund.

Xiaomi Portable Photo Printer 1S lepici papir

Tiskárna váží pouhých 180 gramů a s rozměry 124 x 82 x 22mm se pohodlně vejde do kapsy nebo batohu. Napájení zajišťuje vestavěná 500mAh baterie, která se nabíjí přes USB-C port. V balení najdete kromě samotné tiskárny také 5 kusů samolepicího fotopapíru, takže můžete začít tisknout ihned po vybalení.

Propojení přes Bluetooth a aplikace Xiaomi Home

K tiskárně se připojíte pomocí Bluetooth 5.2, přičemž současně mohou být připojeni až tři uživatelé. Ti pak mohou postupně odesílat fotografie k tisku, což oceníte například na rodinných oslavách nebo večírcích s přáteli.

Xiaomi Portable Photo Printer 1S render zepredu
Xiaomi Portable Photo Printer 1S render port

Veškeré nastavení a úpravy probíhají v aplikaci Xiaomi Home, která nabízí 8 různých filtrů pro vylepšení fotografií. Můžete také přidat personalizované rámečky a vodoznaky, vytvářet koláže z více snímků nebo rozdělit jednu fotografii na několik částí pro vytvoření většího obrazu. Aplikace obsahuje i speciální šablony pro fotografie domácích mazlíčků.

Pro koho je tiskárna vhodná?

Xiaomi Portable Photo Printer 1S najde využití především u milovníků instantní fotografie, kteří chtějí mít fyzické vzpomínky z cest nebo společenských akcí. Díky samolepicímu papíru můžete fotografie ihned nalepit do deníku, na nástěnku nebo je použít jako dekoraci. Tiskárna se hodí také pro tvůrce scrapbooků nebo jako zábava na dětských oslavách, kde si každý může odnést vytištěnou fotografii jako suvenýr. Náhradní fotopapír Xiaomi ZINK Paper se prodává v baleních po 20 kusech za 299 Kč.

Cena: 1 699 Kč

Pořídili byste si kapesní tiskárnu fotografií?

