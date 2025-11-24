POCO X8 Pro přinese velkou baterii a pořádně rychlé nabíjení za super cenu Hlavní stránka Zprávičky POCO X8 Pro se objevilo v certifikační databázi SGS s 6500mAh baterií Novinka nabídne 100W nabíjení a procesor MediaTek Dimensity 8500-Ultra Telefon by měl dorazit v lednu jako přeznačkované Redmi Turbo 5 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Zatímco se POCO chystá příští středu představit modely F8 Pro a F8 Ultra, v zákulisí už pracuje na dalších novinkách. Podle čerstvých úniků se připravuje také POCO X8 Pro, které se nyní objevilo v certifikační databázi SGS. Ta prozradila zajímavé detaily o výbavě chystaného smartphonu, který půjde ve stopách velmi dobrého POCO X7 Pro. Certifikace odhalila klíčové detaily V databázi SGS se podle serveru TheTechOutlook objevil telefon s modelovým číslem 2511FPC34G, který by měl být právě připravovaným POCO X8 Pro. Certifikace potvrzuje podporu standardních technologií připojení včetně Bluetooth, Wi-Fi, NFC a 5G. Zařízení samozřejmě disponuje portem USB Type-C pro nabíjení a přenos dat. Stejný model se už v červenci objevil v databázi EEC certifikace, tehdy ale bez konkrétních technických detailů. Nyní už máme podstatně jasnější představu o tom, co nový telefon nabídne. Větší baterie a rychlejší nabíjení než u X7 Pro Nejzajímavější informací z certifikace je baterie s označením BM6Q, která má kapacitu 6 500 mAh (přesněji 6 330 mAh). To představuje určitý nárůst oproti 6 000mAh baterii v POCO X7 Pro. Spolu s telefonem byl testován adaptér MDY-19-EX, který podporuje 100W rychlé nabíjení. Pro srovnání – POCO X7 Pro nabízí 90W nabíjení a dokáže se plně nabít za zhruba 45 minut. Pravděpodobně přeznačkované Redmi Turbo 5 Podle dostupných informací by POCO X8 Pro mělo být globální verzí připravovaného Redmi Turbo 5. To naznačuje i podobnost modelových čísel – zatímco POCO má označení 2511FPC34G, Redmi Turbo 5 se na začátku listopadu objevilo v čínské certifikační databázi 3C s číslem 2511FRT34C. POCO ve středu představí i tablet Pad X1. Nebude drahý a dostane super výbavu, možná ho už znáte Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pokud se tato teorie potvrdí, můžeme od POCO X8 Pro očekávat 6,67″ OLED displej s 1,5K rozlišením, kovový střední rám a především nový procesor MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Ten by měl být přímým nástupcem čipsetu Dimensity 8400-Ultra z POCO X7 Pro. V Číně se u Redmi Turbo 5 spekuluje dokonce o baterii s kapacitou až 7 000 mAh, ale ve zdejších končinách bude mít POCO X8 Pro baterii takřka určitě menší. Srovnání s POCO X7 Pro V porovnání s POCO X7 Pro by měl model X8 Pro přinést tato vylepšení: SpecifikacePOCO X7 ProPOCO X8 Pro (očekávané)ProcesorDimensity 8400-UltraDimensity 8500-UltraBaterie6 000 mAh6 500 mAhNabíjení90W100WDisplej6,67″ AMOLED 1.5K6,67″ AMOLED 1.5KKonektivita5G, NFC, Wi-Fi 65G, NFC, Wi-Fi (verze neznámá) Zatímco X7 Pro se zaměřuje především na herní výkon s čipsetem Dimensity 8400-Ultra a pokročilým chlazením, X8 Pro by mělo být ještě o stupínek výš. Nový procesor Dimensity 8500-Ultra by měl přinést další navýšení výkonu, zejména v grafické části. Kdy přijde a za kolik? Podle neoficiálních informací by se POCO X8 Pro mohlo představit v lednu příštího roku. Redmi Turbo 5, které by mělo být jeho čínským dvojčetem, se očekává už v prosinci v Číně. Cenu zatím neznáme, ale vzhledem k tomu, že POCO X7 Pro bylo v Česku uvedeno s cenovkou 9 999 Kč, dá se očekávat podobná částka. Těšíte se na POCO X8 Pro víc než na aktuální X7 Pro? Zdroje: Gizmochina, TheTechOutlook O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon POCO Střední třída únik Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024