Proč (ne)chtít POCO X7? Tohle musíte vědět před koupí!

Xiaomi začátkem letoška přineslo na český trh dvojici smartphonů řady POCO X7. Oba modely se snaží poskytnout především vysoký výkon za nízkou cenu (ani jeden nestojí přes 10 tisíc korun), ale procesor není jediným aspektem výbavy, který vás dokáže potěšit. Přesto však základní model X7 nelze označit za dokonalý smartphone a existuje několik věcí – jak pozitivních, tak negativních – které byste před koupí měli vědět.

Slušný výkon za pakatel

Chcete si na smartphonu sem tam zahrát i nějakou tu náročnější hru a přitom se nebát, že vám po 15 minutách klesne výkon tak, až se na obraz kvůli zásekům nebude dát dívat? POCO X7 přináší na svou cenu opravdu solidní procesor. Telefon stojí v základní konfiguraci 8/256GB jen 6 290 Kč a je osazen čipsetem MediaTek Dimensity 7300-Ultra, který v AnTuTu dovede vyčarovat kolem 700 000 bodů. Pokud byste chtěli větší porci RAM či úložiště, 900korunový příplatek za verzi 12/512GB vaši peněženku příliš nepotrápí.

Parádní AMOLED displej

Xiaomi to s displeji umí velmi dobře a POCO X7 je toho jasným důkazem. Přestože disponuje zahnutým panelem, od něhož dávají mnozí výrobci ruce pryč, jelikož jej řada uživatelů zrovna nemusí, na obraz se skvěle dívá. Na rozlišení 1,5K (2712×1220 pixelů) či 120Hz obnovovací frekvenci není nic extra překvapivého, ale potěší 3 000nitový jas ve špičce, podpora Dolby Vision či ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2. Obrazovka je navíc příjemná na dotyk a byl jsem spokojen i s podáním barev.

Líbivý design a skvělá odolnost

I přes určité výtky, konkrétně jde o nepříjemně velké logo značky na zádech, jsem si design POCO X7 oblíbil. Konstrukce je sice plastová, ale zakulacený lesklý boční rám působí prémiově a na dotyk se celkem podobá kovu. Mnou testovaná černo-žlutá varianta spoléhá na veganskou kůži a luxusní dojem pomáhají dotvářet zlaté prvky na kamerovém ostrůvku. Zapomenout nesmíme ani na fantastickou odolnost IP68, kteár se v této cenové hladině jen tak nevidí. Telefon s ní má zajištěnou odolnost vůči prachu a ponoření do hloubky 1,5 m na 30 minut.

Průměrná výdrž a rychlost nabíjení

POCO X7 vás výdrží baterie příliš nezklame. Kapacita 5 110 mAh vám bohatě vystačí na jeden den používání, i když si sem tam něco zahrajete, ale oproti konkurenci či dražšímu modelu X7 Pro je výdrž průměrná. Také zamrzí 45W nabíjení, jelikož loňský model podporoval 67 W. Je také dobré zmínit, že napájecí adaptér letos v balení nenaleznete.

Systém by mohl být novější

POCO X7 přichází s Androidem 14 a nadstavbou HyperOS, přičemž právě v tom vidím ten největší problém. Model X7 Pro totiž dostanete s Androidem 15 a HyperOS 2, který je lépe optimalizovaný a najdete v něm řadu šikovných AI funkcí. Jasně, i POCO X7 se upgradu dočká, ale proč nemít ty nejnovější verze hned? Zvlášť když jsou slíbeny pouze tři velké upgrady systému – takto o jeden z nich okamžitě přijdete.

Starší HyperOS také není špatný – design působí moderně a paleta funkcí rozhodně není chudá. Co do optimalizace by mu ale prospěla trocha péče…

Slabší fotoaparáty

Kamenem úrazu POCO X7 jsou fotoaparáty. V podstatě nejde o takový problém, když si uvědomíme, že je smartphone zaměřen především na výkon – přístup výrobce je zřejmě takový, že kdo chce lepší fotoaparáty, koupí si Redmi Note 14 Pro. I tak je ale dobré, abyste před koupí o této slabší stránce telefonu věděli.

Hlavní objektiv POCO X7 ve dne poskytne docela solidní výkon, ale snímky z něj nejsou tak detailní a spatříte i znaky barevné inkonzistence mezi standardním ohniskem a 2x výřezem. V noci se pak detaily vytrácí ještě výrazněji a citelnější je i rozmazání pohybujících se objektů.

POCO X7 (hlavní objektiv) POCO X7 (2x výřez) POCO X7 (ultra širokoúhlá kamera) POCO X7 (hlavní objektiv) POCO X7 (2x výřez) POCO X7 (ultra širokoúhlá kamera) POCO X7 (hlavní objektiv) POCO X7 (2x výřez) POCO X7 (ultra širokoúhlá kamera)

Co se pak týče 8Mpx ultra širokoúhlé kamery, její barevné podání vůbec neodpovídá snímkům z primárního fotoaparátu, detaily jsou slabé a kvalitou nočních fotografií vás příliš nepotěší. 2Mpx makro objektiv je pak vyloženě jen do počtu.

Závěr

Celkově je POCO X7 velmi slušný telefon, ale měli byste si jej pořídit pouze v případě, že skutečně rozumíte všem jeho plusům a minusům. Chcete solidní displej, parádní výkon a odolné tělo? Pak jde zřejmě o zařízení pro vás. Pokud však často fotíte a na kvalitě snímků vám opravdu záleží, bude lepší se podívat na Redmi Note 14 Pro nebo konkurenční modely.

Co na POCO X7 zaujalo vás?

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Xiaomi.