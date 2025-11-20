TOPlist

Dva levné modely POCO dostávají HyperOS 3! Nemáte některý z nich?

  • Modely POCO X7 a X7 Pro dostávají aktualizaci na HyperOS 3 s Androidem 16
  • Novinku hlásí uživatelé Redditu a potvrzuje server XiaomiTime
  • Aktualizace přináší vylepšené AI funkce a redesignované uživatelské rozhraní

Adam Kurfürst
20.11.2025 08:00
poco x7 zadni strana na jehlici hyperos ilustrace

Pouhých několik dní po zahájení distribuce HyperOS 3 pro modely Redmi Note 14 Pro+ 5G a Redmi Note 14 Pro 5G se dočkaly aktualizace i telefony z portfolia POCO. Konkrétně jde o POCO X7 a POCO X7 Pro, které cenově spadají do nižší střední třídy. O příchodu aktualizace uživatelé informovali na diskuzním fóru Reddit, napsal o ní i server XiaomiTime.

Android 16 míří do střední třídy

Aktualizace pro POCO X7 nese označení OS3.0.4.0.WOOMIXM, zatímco varianta pro model X7 Pro má číslo buildu OS3.0.2.0.WOJEUXM (je tedy už k dispozici i pro evropské majitele). Obě verze jsou postavené na Androidu 16, což vysvětluje, proč mají balíčky velikost 6,5 GB (neobsahují totiž pouze upgrade nadstavby, nýbrž celého operačního systému). Xiaomi tím pokračuje v rozšiřování nejnovější verze systému napříč svým portfoliem.

xiaomi poco x7 hyperos 3 aktualizace
Aktualizace na HyperOS 3 pro POCO X7
xiaomi poco x7 pro hyperos 3 aktualizace
Aktualizace na HyperOS 3 pro POCO X7 Pro

HyperOS 3 přináší přepracované uživatelské rozhraní s novými ikonami a plynulejšími animacemi. Součástí balíčku jsou také vylepšené AI funkce pro rychlejší zpracování obrazu a inteligentnější správu systémových prostředků. Xiaomi do aktualizace zakomponovalo i funkci HyperIsland imitující dynamický ostrůvek iPhonů.

Postupné rozšiřování na další modely

Kromě modelů POCO X7 a X7 Pro už HyperOS 3 s Androidem 16 běží na telefonech Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, POCO F7 Ultra nebo tabletu Xiaomi Pad 7 Pro. Seznam podporovaných zařízení zahrnuje také Redmi A3 a již zmíněné Redmi Note 14 Pro+.

xiaomi redmi note 14 pro 5g barevne varianty hyperos
Řada Redmi Note 14 konečně dostává HyperOS 3! Majitelé se mohou těšit i na HyperIsland Adam Kurfürst Zprávičky

Aktualizace se vždy distribuují postupně po regionech a v rámci nich může trvat, než se dostanou ke všem uživatelům. POCO X7 Pro již dostává HyperOS 3 i v Evropě, POCO X7 by mělo následovat velice brzy. Pokud jste update ještě neobdrželi, postačí pouze čekat.

Máte už HyperOS 3 na svém telefonu Xiaomi nebo POCO?

Zdroje: Reddit, XiaomiTime (1, 2)

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
