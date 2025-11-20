Dva levné modely POCO dostávají HyperOS 3! Nemáte některý z nich? Hlavní stránka Zprávičky Modely POCO X7 a X7 Pro dostávají aktualizaci na HyperOS 3 s Androidem 16 Novinku hlásí uživatelé Redditu a potvrzuje server XiaomiTime Aktualizace přináší vylepšené AI funkce a redesignované uživatelské rozhraní Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Pouhých několik dní po zahájení distribuce HyperOS 3 pro modely Redmi Note 14 Pro+ 5G a Redmi Note 14 Pro 5G se dočkaly aktualizace i telefony z portfolia POCO. Konkrétně jde o POCO X7 a POCO X7 Pro, které cenově spadají do nižší střední třídy. O příchodu aktualizace uživatelé informovali na diskuzním fóru Reddit, napsal o ní i server XiaomiTime. Android 16 míří do střední třídy Aktualizace pro POCO X7 nese označení OS3.0.4.0.WOOMIXM, zatímco varianta pro model X7 Pro má číslo buildu OS3.0.2.0.WOJEUXM (je tedy už k dispozici i pro evropské majitele). Obě verze jsou postavené na Androidu 16, což vysvětluje, proč mají balíčky velikost 6,5 GB (neobsahují totiž pouze upgrade nadstavby, nýbrž celého operačního systému). Xiaomi tím pokračuje v rozšiřování nejnovější verze systému napříč svým portfoliem. Aktualizace na HyperOS 3 pro POCO X7 Aktualizace na HyperOS 3 pro POCO X7 Pro HyperOS 3 přináší přepracované uživatelské rozhraní s novými ikonami a plynulejšími animacemi. Součástí balíčku jsou také vylepšené AI funkce pro rychlejší zpracování obrazu a inteligentnější správu systémových prostředků. Xiaomi do aktualizace zakomponovalo i funkci HyperIsland imitující dynamický ostrůvek iPhonů. Postupné rozšiřování na další modely Kromě modelů POCO X7 a X7 Pro už HyperOS 3 s Androidem 16 běží na telefonech Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, POCO F7 Ultra nebo tabletu Xiaomi Pad 7 Pro. Seznam podporovaných zařízení zahrnuje také Redmi A3 a již zmíněné Redmi Note 14 Pro+. Řada Redmi Note 14 konečně dostává HyperOS 3! Majitelé se mohou těšit i na HyperIsland Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Aktualizace se vždy distribuují postupně po regionech a v rámci nich může trvat, než se dostanou ke všem uživatelům. POCO X7 Pro již dostává HyperOS 3 i v Evropě, POCO X7 by mělo následovat velice brzy. Pokud jste update ještě neobdrželi, postačí pouze čekat. Máte už HyperOS 3 na svém telefonu Xiaomi nebo POCO? Zdroje: Reddit, XiaomiTime (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon HyperOS POCO POCO X7 Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024