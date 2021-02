Populární Xiaomi POCO X3 se brzy dočká verze Pro. Má zaplnit mezeru

Jeden nejpopulárnějších telefonů současnosti, levné a slušně vybavené POCO X3, brzy na trhu doplní také Pro varianta. Potvrzují to dokumenty k certifikaci FCC, ve kterých se poprvé objevuje IMEI označení vedoucí k celému názvu Xiaomi POCO X3 Pro. Doposud se o telefonu v podstatě nevědělo, i když už menší náznak proběhl. Šéf POCO India v jednom z nedávných rozhovorů zmínil, že očekávaný model F2 nedostane čipset Snapdragon 732G, ale že výkonnostní i cenovou mezeru mezi řadami F a X brzy doplní nový přístroj. Pravděpodobně odkazoval právě na vylepšený model X3.

FCC certifikace se postarala také o to, že už si můžeme Xiaomi POCO X3 Pro s největší pravděpodobností spojit s několika základními parametry. A to díky shodnému kódovému označení M2102J20SG i z jiných certifikací. Z nich například víme, že půjde o 4G telefon s duální WiFi, NFC a systémem MIUI 12. Na zajímavější specifikace si musíme počkat. Nejspíš to nebude dlouho trvat, jestli má X3 Pro přijít v únoru. Tedy rok po modelu X2.

Jak vnímáte značku Xiaomi POCO?

Zdroj: Gizmo