POCO brzy uvede tablet s velkým displejem a obří baterií. Už jste ho možná viděli Hlavní stránka Zprávičky Na internet unikly rendery a specifikace tabletu POCO Pad M1 se Snapdragonem 7s Gen 4 Tablet představuje přeznačený model Redmi Pad 2 Pro, který se v Česku prodává od září Oficiální uvedení POCO Pad M1 na český trh je nepravděpodobné kvůli absenci původního POCO Padu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi připravuje uvedení dalšího tabletu pod značkou POCO. Server YTechB zveřejnil první rendery a kompletní specifikace modelu POCO Pad M1, který představuje přeznačenou verzi tabletu Redmi Pad 2 Pro. Ten se na českém trhu prodává od září letošního roku. Nový POCO tablet by měl nabídnout identickou výbavu včetně 12,1palcového displeje a procesoru Snapdragon 7s Gen 4. Stejná výbava jako Redmi Pad 2 Pro POCO Pad M1 dostane 12,1″ IPS LCD displej s rozlišením 1600 × 2560 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Srdcem tabletu bude procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 doplněný o 8 GB operační paměti a 256 GB úložiště. Tablet údajně poběží na systému HyperOS 2 založeném na Androidu 14, což je docela nepříjemné zjištění vzhledem k tomu, že nejaktuálnější je nyní Android 16. Z uniklých renderů je patrné, že POCO zachová minimalistický design s jedinou 8Mpx kamerou na zadní straně. Stejné rozlišení nabídne i přední fotoaparát pro videohovory. Tablet bude k dispozici ve dvou barevných variantách – tmavě modré a šedé. Výdrž baterie a další parametry O dlouhou výdrž se postará 12 000mAh baterie s podporou 33W rychlého nabíjení. Na spodní hraně najdeme USB-C port, 3,5mm jack pro sluchátka a dvojici stereo reproduktorů. Celkem tablet obsahuje čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos pro kvalitní zvukový zážitek. Rozměry tabletu činí 278 × 181,65 × 7,5 mm při hmotnosti 610 gramů. Tlačítko pro zapnutí se nachází na horní pravé straně, zatímco ovládání hlasitosti najdeme na pravém boku zařízení. Dostupnost v Česku je nepravděpodobná Vzhledem k tomu, že původní POCO Pad se na český trh oficiální cestou nedostal, je velmi nepravděpodobné, že bychom se dočkali modelu M1. Pokud jde o dceřiné značky, Xiaomi v Česku prodává tablety primárně pod křídly Redmi, zatímco POCO zůstává vyhrazeno především pro smartphony. Zapomeňte na drahé vlajky! POCO F8 Ultra nabídne špičkový výkon pod 20 tisíc Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Zájemci o tuto výbavu si nicméně mohou pořídit prakticky identický Redmi Pad 2 Pro, který je na českém trhu dostupný od září. Jediným rozdílem mezi oběma tablety bude design zadní strany a samozřejmě logo značky. Pořídili byste si raději tablet pod značkou POCO? Zdroje: YTechB, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet POCO Střední třída Tablet únik Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.