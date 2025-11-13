Zapomeňte na drahé vlajky! POCO F8 Ultra nabídne špičkový výkon pod 20 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Poco F8 Ultra se objevilo v Geekbench databázi s 16 GB RAM a Snapdragonem 8 Elite Gen 5 Jde o globální verzi nedávno představeného Redmi K90 Pro Max z Číny Poco F8 Pro nabídne Snapdragon 8 Elite a maximálně 12 GB RAM Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi chystá další vlnu výkonných telefonů pod značkou Poco, které budou nabízet vlajkový hardware za výrazně nižší cenu než prémiová konkurence. Poco F8 Ultra, očekávaná globální verze čínského Redmi K90 Pro Max, se právě poprvé ukázalo v benchmarkové databázi Geekbench a potvrzuje své parametry. Co prozradil Geekbench Výsledky ještě nejsou finální Kdy přijde na trh Co prozradil Geekbench V databázi Geekbench 6 se Poco F8 Ultra (označení modelu 25102PCBEG) ukázalo s výsledky 3 327 bodů v single-core testu a 9 872 bodů v multi-core testu. To jsou solidní hodnoty, které potvrzují výkonný hardware uvnitř. Detaily z benchmarku odhalují kódové označení základní desky „canoe“ a takty procesoru – 4,61 GHz pro dvě výkonná jádra a 3,63 GHz pro zbývajících šest jader. To jednoznačně identifikuje čipset jako Snapdragon 8 Elite Gen 5, aktuálně nejvýkonnější mobilní procesor Qualcommu. Klíčová informace z benchmarku se týká operační paměti. Poco F8 Ultra bylo testováno s 16 GB RAM. To je důležité zjištění, protože nedávné úniky naznačují, že levnější model Poco F8 Pro bude na globálním trhu omezeno na maximálně 12 GB operační paměti a také nabídne o něco slabší, avšak stále hodně výkonný Snapdragon 8 Elite. Výsledky ještě nejsou finální Ačkoliv jsou dosažené výsledky solidní, nejsou to nejvyšší hodnoty, které jsme u zařízení se Snapdragon 8 Elite Gen 5 viděli. To je ale běžné u prvních benchmarkových zápisů před oficiálním uvedením. Xiaomi má ještě před sebou práci na softwarové optimalizaci systému. Uživatelé mohou očekávat, že finální verze Poco F8 Ultra určená pro globální trh dosáhne po dokončení optimalizací vyšších výsledků. Obvykle se výkon mezi prvními úniky a finálním produktem zlepší o jednotky až nízké desítky procent. Kdy přijde na trh Poco F8 Ultra je očekávanou globální verzí Redmi K90 Pro Max, který byl v Číně představen nedávno. Vzhledem k tomu, že se zařízení objevuje v benchmarkových databázích, můžeme čekat oficiální globální uvedení v horizontu několika týdnů až měsíců. Poco tradičně nabízí vlajkový hardware za výrazně nižší ceny než Samsung, Google nebo Apple. Pokud bude Poco F8 Ultra následovat tento trend, mělo by se pohybovat cenově pod hranicí 20 tisíc korun, což z něj udělá jednu z nejdostupnějších cest ke Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Jak se těšíte na řadu POCO F8? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Geekbench POCO POCO F8 únik informací Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.