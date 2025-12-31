Exkluzivně: Řada POCO M8 brzy přijde do Česka. Známe přesné datum a zaváděcí slevy Hlavní stránka Zprávičky Značka POCO uvede 8. ledna na český trh nové smartphony M8 a M8 Pro Model M8 Pro nabídne 6,83" quad-curved AMOLED displej a 6 500mAh baterii se 100W nabíjením. Zaváděcí slevy dosahují až 1 300 Kč a platí do 25. ledna 2026. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Po nedávném odhalení zaváděcích bonusů u řady Xiaomi Redmi Note 15 přicházíme s dalšími informacemi. Tentokrát se zaměřujeme na značku POCO, která už 8. ledna uvede na český trh dvojici cenově dostupných smartphonů M8 5G a M8 Pro 5G. Zaváděcí akce: slevy až 1 300 Kč Přehled modelů a zaváděcích slev POCO M8 Pro: výkon a výdrž v jednom POCO M8: cenově dostupnější volba Srovnání specifikací Zaváděcí akce: slevy až 1 300 Kč POCO má pro první kupce nachystané slevové kódy platné od 8. do 25. ledna 2026. Nejvyšší úsporu získají zájemci o model M8 Pro v konfiguraci 8/256GB, kde bude sleva činit 1 300 Kč. U vyšší paměťové varianty 12/512GB je zvýhodnění o něco nižší – 1 000 Kč. Základní POCO M8 5G v jedné dostupné konfiguraci 8/256GB nabídne slevu 600 Kč. Oficiální české ceny prozatím nemáme k dispozici, ale na základě úniku ze zahraničí se dá očekávat, že by POCO M8 5G mohlo stát přibližně 7 tisíc korun v přepočtu, zatímco model Pro 5G v základní konfiguraci zhruba 9,5 tisíce korun. Varianta s dvojnásobnou kapacitou paměti by pak mohla těsně přesáhnout hranici 10 tisíc korun. Přehled modelů a zaváděcích slev ModelPaměťová variantaZaváděcí slevaPOCO M8 Pro 5G8/256GB1 300 KčPOCO M8 Pro 5G12/512GB1 000 KčPOCO M8 5G8/256GB600 Kč POCO M8 Pro: výkon a výdrž v jednom Vyšší model řady zaujme především svým 6,83″ quad-curved AMOLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí. Obrazovku chrání odolné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2. O výkon se stará čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, který pohání také Android 15 s nadstavbou HyperOS 2. Fotovýbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač doplněný o 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Přední strana nabídne 32Mpx selfie kameru. K velkým přednostem patří 6 500mAh baterie s podporou 100W rychlého nabíjení, díky němuž telefon dobijete za velmi krátkou dobu. Rozměry činí 162,5 × 74,7 × 7,9 mm při hmotnosti 207 gramů. POCO M8: cenově dostupnější volba Základní model disponuje 6,77″ zakřiveným AMOLED displejem rovněž se 120Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou najdeme procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, který zajistí dostatečný výkon pro běžné používání. Systémem je opět Android 15 s HyperOS 2. Fotoaparáty tvoří 50Mpx hlavní snímač a 2Mpx hloubkový senzor. Selfie kamera má rozlišení 20 Mpx. Baterie s kapacitou 5 520 mAh podporuje 45W nabíjení, což je u cenově dostupných telefonů stále nadprůměrná hodnota. Srovnání specifikací SpecifikacePOCO M8POCO M8 ProDisplej6,77″ AMOLED, 120 Hz6,83″ AMOLED, 120 HzProcesorSnapdragon 6 Gen 3Snapdragon 7s Gen 4Hlavní fotoaparát50 Mpx + 2 Mpx50 Mpx + 8 MpxSelfie kamera20 Mpx32 MpxBaterie5 520 mAh, 45 W6 500 mAh, 100 WSystémAndroid 15, HyperOS 2Android 15, HyperOS 2 Který z nových modelů POCO vás zaujal více? Zdroje: vlastní, GSMArena, YTECHB O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon POCO M8 Střední třída únik Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024