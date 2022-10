Poco M5 recenze: tak blízko a přece se trefa do černého nekoná

Zrovna tak se již standardem stala virtuální RAM, která používá k rozšíření operační paměti vnitřní úložiště. Zde konkrétně pak tato funkce přidá 1 GB paměti. Bohužel, i tak je správa operační paměti v podání Poco M5 nevalná. Často dochází k poměrně agresivnímu ukončování aplikací a to například i na pozadí hrajícího YouTube. Vedle toho se Xiaomi příliš nepovedla ani optimalizace systému ve smyslu rychlosti spouštění aplikací, kdy to i těm menším jako například telefonu trvá přibližně dvě vteřiny. Vcelku pravidelně to pak v praxi vypadá, že se po kliknutí na ikonu přibližně vteřinu nic neděje aby se následně na další vteřinu zobrazila bílá obrazovka. Zcela spokojený nemohu být ani s některými ne úplně plynulými systémovými animacemi a například scrollování v prohlížeči umí být vyloženě trhavé. Kvůli špatné optimalizaci pak zcela zaniká výhoda použitého 90Hz displeje.

Fotoaparát nepatří mezi přednosti

Byť na zádech smartphonu Poco M5 nalezneme hned tři objektivy, na rovinu si musíme přiznat, že reálně použitelný je ve skutečnosti pouze jeden. Jeden objektiv totiž náleží 2MPx senzoru hloubky ostrosti a druhý rovněž 2MPx makro kamerce bez automatického ostření. Oproti tomu primární fotoaparát využívá snímač Samsung ISOCELL S5KJN1 o 50MPx rozlišení spárovaný s objektivem o světelností f/1.8. Poco M5 tedy využívá identický primární fotoaparát jako rovněž velmi cenově dostupné Redmi 10.

Fotografie z primárního fotoaparátu

Za dobrých světelných podmínek dokáže Poco M5 pořídit použitelné momentky s věrnou barevnou reprodukcí. Šum je zde sice přítomen, ale drží se na přijatelné úrovni. Škoda nespolehlivého vyvážení bílé a neostrých detailů. Problémy se však rychle stupňují s ubývajícím světlem a vyloženě špatně si telefon vede při focení v noci. Paradoxně, po aktivaci nočního režimu jsou výsledky fotoaparátu ještě horší než bez něj, neboť sice získáte jasnější a ostřejší snímky, ale množství šumu vzroste na již neúnosnou úroveň.

Video

Poco M5 zvládá pořizovat video maximálně ve FullHD rozlišení a to při 30 snímcích za vteřinu. To by, s přihlédnutím k cenové kategorii telefonu, nebyl až takový problém. Nicméně video je i při natáčení z místa roztřepané a telefon nezvládá zpracovat pohyb. Alespoň přeostřování funguje dobře a rychle.

Poco M5 – ukázka videa [FHD, 30 FPS]

Cena a konkurence

Poco M5 v testované 4 / 64GB verzi se na našem trhu aktuálně prodává za necelé 4 300 Kč. Pokud se rozhodnete pro 6 / 128GB variantu, připravte si alespoň o tisíc korun víc. Z konkurence pak můžeme zmínit například Realme 9i, které se prodává za velmi podobné částky a nabídne i velmi podobnou výbavu. Oproti testovanému smartphonu se však může pochlubit lépe optimalizovaným prostředím, stereo reproduktory či rychlejším 33W nabíjením.

Finální verdikt recenze Poco M5

Poco M5 by nemuselo ve své cenové kategorii být vůbec špatnou volbou. Teoreticky vzato nabízí vše, co by nenáročný uživatel mohl od chytrého telefonu chtít a v 6/128GB variantě by se mohlo jednat i o zajímavou volbu pro uživatele hledající dostupný herní smartphone. Nejen ty by mohla zamrzet nevalná kvalita jediného hlasitého reproduktoru, to však pro většinu uživatelů určitě nebude nepřekonatelný problém. Fotoaparát svou práci také odvede, byť nesmíte počítat s kvalitními snímky za horšího světla a pro natáčení videa se také příliš nehodí. Nejvíc však z mého pohledu telefonu sráží vaz nepříliš zdařilá optimalizace, na které by výrobce měl ještě zapracovat. Pokud se mu povede tento neduh odstranit, bude Poco M5 rázem mnohem zajímavější volbou mezi smartphony s cenou do 5 tisíc korun.

Klady + cena

+ poměrně výkonný čipset

+ praktické a kvalitní zpracování

+ výdrž baterie

Zápory – optimalizace

– nízký jas displeje

– výkon fotoaparátu při horším světle

– kvalita videa

– pomalé nabíjení

A co říkáte na Poco M5 vy?