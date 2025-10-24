POCO F8 Ultra potvrzeno! Dostane 6500mAh baterii a 100W nabíjení Hlavní stránka Zprávičky Poco F8 Ultra dostane baterii s kapacitou 6 500 mAh, což je o 14 % méně než čínská verze Redmi K90 Pro Max Oproti loňskému Poco F7 Ultra (5 300 mAh) jde přesto o slušný 23% nárůst kapacity Xiaomi tuto strategii uplatňuje opakovaně – globální modely dostávají menší baterie než čínské předlohy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi včera představilo v Číně Redmi K90 Pro Max s obřím 7 560mAh akumulátorem. Jenže pokud čekáte, že se tahle baterie dostane i do globální verze, což bude POCO F8 Ultra, máme pro vás špatnou zprávu. Podle úniku z HyperOS 3 bude mít mezinárodní model „jen“ 6 500 mAh – tedy o 14 % méně. Poco F8 Ultra dostane menší baterii Na první pohled to vypadá jako zklamání. Xiaomi bere telefon s jedním z největších akumulátorů na trhu a pro globální verzi ho oseká o víc než 1 000 mAh. Na druhou stranu, 6 500 mAh je stále slušná kapacita – a ve srovnání s loňským Poco F7 Ultra, který měl „jen“ 5 300 mAh, jde o nárůst o 23 %. POCO F8 Ultra: 6500mAh + 100W pic.twitter.com/ehSJg1Yd9V— PaperKing13 (@paperking13) October 23, 2025 Leak od uživatele PaperKing13 vychází z odkazů nalezených v kódu HyperOS 3, kde jsou už teď zmínky o kapacitě baterie pro globální model. Už teď také víme, že Poco F8 Ultra bude podporovat 100W drátové nabíjení – stejně jako čínská verze. Xiaomi to dělá opakovaně, není to náhoda Tohle není poprvé, co Xiaomi škrtí kapacitu baterie u globálních modelů. Letos to samé udělalo u Poco F7 Ultra, který dostal 5 300 mAh místo 6 000 mAh z čínského Redmi K80 Pro. A teď se to opakuje znovu. Xiaomi představilo Redmi K90 Pro Max s reproduktorem na zádech a 5× teleobjektivem. Má výkon jako vlajkové lodě Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Důvody? Oficiálně Xiaomi mlčí, ale dá se odhadnout několik faktorů. Evropské regulace jsou přísnější, co se týče bezpečnosti baterií. Větší akumulátor znamená vyšší hmotnost a tloušťku telefonu, což nemusí všude projít. A samozřejmě tu je i cenový faktor – menší baterie = nižší náklady. Kdy přijde Poco F8 Ultra? Zatím není jasné, kdy Xiaomi Poco F8 Ultra oficiálně představí. Pokud budeme vycházet z loňského harmonogramu, mohlo by jít o jaro nebo léto 2026. Redmi K90 Pro Max je právě na trhu, takže globální varianta by měla dorazit s odstupem několika měsíců. Jak se těšíte na POCO F8 Ultra? Zdroj: Notebookcheck, PaperKing13 O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář POCO POCO F8 Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024