POCO F8 Pro už vystrkuje růžky. Objevilo se na Geekbench s brutálním procesorem

POCO F8 Pro se objevilo v databázi Geekbench s procesorem Snapdragon 8 Elite
Novinka nabízí o 38 % vyšší vícejádrový výkon než předchůdce s čipem Snapdragon 8 Gen 3
Globální uvedení telefonu se očekává začátkem příštího roku za cenu výrazně pod 20 tisíc korun

Adam Kurfürst
Publikováno: 15.11.2025 12:00

Ve čtvrtek jsme vás informovali o prvním výskytu modelu POCO F8 Ultra v benchmarkové databázi. Nyní se na platformě Geekbench ukázal i základní model POCO F8 Pro, který slibuje vlajkový výkon za dostupnější cenu. Laťka je nastavená velmi vysoko – s letošním POCO F7 Pro se mi pracovalo výborně a za svou cenu nabízel skutečně skvělou výbavu, překonat ho tedy nebude snadné.

Výsledky v Geekbench prozradily klíčové specifikace

POCO F8 Pro se v databázi Geekbench objevilo pod označením Xiaomi 2510DPC44G. Telefon dosáhl výsledku přibližně 2 300 bodů v jednojádrovém testu a více než 10 000 bodů ve vícejádrovém testu. Srdcem telefonu je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite s architekturou Oryon Gen 2. Na rozdíl od modelu Ultra, který dostane nejnovější Snapdragon 8 Elite Gen 5, bude Pro verze spoléhat na standardní variantu tohoto procesoru. To ale rozhodně neznamená nedostatek výkonu – stále jde o jeden z nejvýkonnějších čipsetů současnosti.

Výrazný skok oproti předchozí generaci

Ve srovnání s mým oblíbeným POCO F7 Pro, který pohání Snapdragon 8 Gen 3, nabízí nová generace přibližně 10% nárůst jednojádrového výkonu. Ve vícejádrových úlohách je rozdíl ještě markantnější – POCO F8 Pro překonává svého předchůdce o impozantních 38 %. To je znatelný skok, který ocení především uživatelé náročných aplikací a her.

Zajímavé je, že POCO F8 Pro v benchmarku dokonce o 4 % překonává model F7 Ultra, který Xiaomi uvedlo teprve nedávno. To svědčí o kvalitní optimalizaci hardwaru, i když současné výsledky pocházejí z předprodukční verze firmwaru. Ve výsledku tak výkon může být ještě lepší.

Co dalšího můžeme od POCO F8 Pro čekat

Podle dosavadních úniků bude POCO F8 Pro na globálním trhu omezeno na maximálně 12 GB operační paměti, zatímco model Ultra nabídne až 16 GB RAM. I tak půjde o více než dostatečnou kapacitu pro naprostou většinu uživatelů. Telefon by měl být globální verzí čínského Redmi K90, což naznačuje prémiové funkce za agresivní cenu.

Vzhledem k tomu, že se zařízení již objevuje v benchmarkových databázích, můžeme oficiální představení očekávat začátkem příštího roku. Pokud Xiaomi dodrží svou cenovou strategii, POCO F8 Pro by se mohlo pohybovat výrazně pod hranicí 20 tisíc korun, což z něj udělá jednu z nejdostupnějších cest k absolutně špičkovému výkonu.

Zvažujete upgrade na POCO F8 Pro, nebo vám stačí současná generace?

Zdroj: Notebookcheck