HyperOS 3 dostává dalších 13 zařízení Xiaomi a Redmi! Není na seznamu i vaše?

Xiaomi rozšiřuje stabilní HyperOS 3 na dalších 13 zařízení v Číně

Aktualizace dostanou vlajkové modely Xiaomi 14, skládačky i střední třída Redmi K70
Velikost aktualizace se pohybuje mezi 7,3 až 7,6 GB, zavádění je postupné

Jakub Kárník
Publikováno: 14.11.2025 08:00

Čínský výrobce Xiaomi pokračuje v plánovaném zavádění své nejnovější softwarové nadstavby. Po aktualizaci osmnácti zařízení přichází na řadu další vlna třinácti modelů, které v Číně začínají dostávat stabilní verzi HyperOS 3. Mezi nimi najdete loňské vlajkové lodě, skládací telefony i populární střední třídu.

Kdo dostává HyperOS 3 právě teď

Velikost

Kompletní seznam modelů a build numbers

V Číně rychle, globálně pomalu

Kdo dostává HyperOS 3 právě teď

Aktuální vlna zahrnuje poměrně široké spektrum zařízení. Najdete tu kompletní řadu Xiaomi 14 včetně modelů Ultra a Pro v titanových Special Edition verzích, skládací MIX Fold 4 a MIX Flip, celou čtveřici Redmi K70 (K70, K70 Pro, K70E a K70 Ultimate Edition), Xiaomi Civi 4 Pro a tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Xiaomi tradičně nezavádí aktualizace naráz všem. Uživatelé, kteří byli zapojeni do beta testování HyperOS 3, mohou přejít na stabilní verzi okamžitě. Zbytek čeká na postupné automatické rozesílání, které podle výrobce může trvat od několika dní až po více než týden. Záleží na konkrétním modelu a regionu.

Velikost

Aktualizace na HyperOS 3 není žádná prkotina. V závislosti na konkrétním modelu se velikost balíčku pohybuje mezi 7,3 až 7,6 GB. To odpovídá tomu, že jde o velkou systémovou aktualizaci s řadou změn pod kapotou. Než se pustíte do stahování, zkontrolujte si dostupné místo v paměti a nejlépe využijte Wi-Fi připojení.

Tablet Redmi Pad 2 se k aktualizaci připojí od 15. listopadu. Xiaomi u něj ohlašuje build číslo, které bude zveřejněno až s oficiálním startem distribuce.

Kompletní seznam modelů a build numbers

Pro přehlednost uvádíme všechna zařízení včetně jejich konkrétních verzí HyperOS 3:

Xiaomi 14 Ultra (OS3.0.4.0.WNACNXM)
Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition (OS3.0.4.0.WNACNXM)
Xiaomi 14 Pro (OS3.0.4.0.WNBCNXM)
Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition (OS3.0.4.0.WNBCNXM)
Xiaomi 14 (OS3.0.4.0.WNCCNXM)
Xiaomi MIX Fold 4 (OS3.0.3.0.WNVCNXM)
Xiaomi MIX Flip (OS3.0.3.0.WNICNXM)
Xiaomi Civi 4 Pro (OS3.0.3.0.WNJCNXM)
Redmi K70 Pro (OS3.0.4.0.WNMCNXM)
Redmi K70 Ultimate Edition (OS3.0.3.0.WNNCNXM)
Redmi K70 (OS3.0.2.0.WNKCNXM)
Redmi K70E (OS3.0.2.0.WNLCNXM)
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 (OS3.0.3.0.WNXCNXM)

V Číně rychle, globálně pomalu

Xiaomi drží listopadový harmonogram, který slibovalo. V Číně probíhá zavádění HyperOS 3 poměrně svižně a podle plánu. Situace na globálním trhu je však podstatně pomalejší. Zatímco domácí uživatelé dostávají aktualizace v pravidelných vlnách, mezinárodní verze se dostávají k zákazníkům výrazně pomaleji.

Stabilní HyperOS 3 mají globálně zatím jen vybraná zařízení – řada Xiaomi 15, modely 15T, POCO F7 Ultra a tablety Xiaomi Pad 7 / Pro. Populární střední třída včetně řady Redmi Note 14, POCO F7 nebo POCO X7 / Pro stále čeká ve frontě. Kdy se k nim aktualizace dostane, není jasné.

Je na seznamu i váš telefon?

Zdroj: Notebookcheck