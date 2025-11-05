POCO F7 Pro teď zlevnilo pod 10 tisíc! Má skvělý výkon, dlouhou výdrž i jasný AMOLED Hlavní stránka Zprávičky POCO F7 Pro nyní koupíte za 9 990 Kč, původní cena při uvedení byla 14 499 Kč Telefon nabízí čipset Snapdragon 8 Gen 3 a obrovskou 6000mAh baterii s 90W nabíjením K dispozici je 6,67" AMOLED displej s rozlišením 3200 × 1440 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Telefon POCO F7 Pro představený letos na jaře původně startoval s cenou 14 499 Kč. Po necelém roce na trhu však zažívá výrazný cenový propad a momentálně ho pořídíte za méně než 10 tisíc korun. Za tuto částku dostáváte špičkový výkon a baterii, která vydrží i dva dny provozu. Výkonný procesor pro náročné uživatele Obří baterie s rychlým nabíjením Kvalitní AMOLED displej s vysokým rozlišením Fotoaparáty s optickou stabilizací Premium výbava včetně odolnosti IP68 Pro koho se telefon hodí? Výkonný procesor pro náročné uživatele Pod kapotou POCO F7 Pro tiká čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který patřil k absolutní špičce předloňského roku a začátku toho loňského. Osmijádrový procesor s maximální frekvencí 3,3 GHz doplňuje grafický akcelerátor Adreno 750. V benchmarku AnTuTu telefon podle výrobce dosahuje skóre přes 2 miliony bodů (my při testování naměřili zhruba 1,83 milionu, tedy stále vynikající hodnotu), což zajišťuje bezproblémový chod nejnáročnějších her i aplikací pro střih videa. K procesoru se přidává 12 GB operační paměti typu LPDDR5X a 256 GB úložiště standardu UFS 4.0. Tato kombinace garantuje okamžité spouštění aplikací a plynulý multitasking. Telefon zvládne současně běžící navigaci, streamování hudby a několik otevřených aplikací v pozadí bez jediného zaseknutí. Obří baterie s rychlým nabíjením POCO F7 Pro disponuje baterií s kapacitou 6000 mAh. Výrobce udává až 16 hodin nepřetržitého přehrávání videa nebo 11 hodin používání navigace. Při běžném používání telefon spolehlivě vydrží dva dny bez nabíječky. CHCI POCO F7 PRO V AKCI Součástí balení bohužel není nabíječka, ale telefon podporuje 90W rychlé nabíjení. S kompatibilním adaptérem se baterie nabije z nuly na sto procent za 37 minut. Po 1600 nabíjecích cyklech si baterie zachovává minimálně 80 procent původní kapacity. Kvalitní AMOLED displej s vysokým rozlišením Přední stranu telefonu pokrývá 6,67palcový AMOLED panel s rozlišením 3200 × 1440 pixelů. Displej nabízí 120Hz obnovovací frekvenci, maximální jas 3200 nitů a podporu technologií Dolby Vision a HDR10+. Spodní rámeček má tloušťku pouhých 1,9 mm, což vytváří téměř bezrámečkový design. Panel využívá technologii kruhové polarizace, která přibližuje světlo z obrazovky přirozenému světlu. Nechybí ani certifikace TÜV Rheinland pro nízké vyzařování modrého světla a 3840Hz PWM stmívání pro ochranu zraku. Fotoaparáty s optickou stabilizací Hlavní 50Mpx fotoaparát využívá snímač Light Fusion 800 o velikosti 1/1,55″ se světelností f/1,6. Díky optické stabilizaci obrazu pořídíte ostré snímky i za horších světelných podmínek nebo z ruky. Doplňuje jej 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv pro zachycení širších záběrů. Přední 20Mpx kamera zvládne kvalitní selfie i videohovory. Telefon umí natáčet videa v rozlišení až 8K při 24 fps nebo 4K při 60 fps. Pro kreativní natáčení nabízí extrémně zpomalené video s 1920 snímky za sekundu. Premium výbava včetně odolnosti IP68 POCO F7 Pro získal certifikaci IP68, takže vydrží ponoření do vody až do hloubky 2,5 metru na 30 minut. Kovový rámeček doplňuje skleněná záda, která dodávají telefonu prémiový vzhled. Pod displejem se nachází ultrazvukový snímač otisků prstů, který odemyká telefon o 40 procent rychleji než předchozí generace. Nechybí podpora 5G sítí, NFC pro bezkontaktní platby nebo duální stereo reproduktory s certifikací Hi-Res Audio. Telefon běží na systému Android s nadstavbou Xiaomi HyperOS 2. Pro koho se telefon hodí? POCO F7 Pro osloví především hráče mobilních her, kteří ocení výkonný procesor a 120Hz displej s vysokým rozlišením. Velká baterie zaujme cestovatele a lidi v terénu, kteří potřebují spolehlivou výdrž. Díky odolnosti IP68 se hodí i pro sportovce nebo práci v náročnějších podmínkách. Při jarním testování mě telefon zaujal kvalitním zpracováním a prémiovým dojmem, který z něj vyzařuje. Kovový rámeček se skleněnými zády působí hodnotně a telefon dobře padne do ruky i přes větší rozměry. Výkon procesoru Snapdragon 8 Gen 3 stále patří ke špičce a zvládne prakticky vše, co na něj naložíte. Za současnou cenu pod 10 tisíc korun představuje POCO F7 Pro jednu z nejlepších voleb v poměru cena/výkon. Dostáváte vlajkový procesor, velkou baterii s rychlým nabíjením, kvalitní displej i slušné fotoaparáty. V této cenové kategorii najdete jen málo telefonů s podobnou výbavou.

Uvažujete o koupi POCO F7 Pro za tuto sníženou cenu?

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 