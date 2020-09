Xiaomi si patentovalo telefon s výsuvným displejem. Tentokrát decentní

A je tu další. Čínská společnost Xiaomi si opět patentovala nový zajímavý design mobilního telefonu. Stejně jako u mnohých dalších nemůžeme rovnou předpokládat, že se dostane do výroby, ale můžeme se alespoň podívat, co se designérům populární značky honí hlavou za nápady. Zamýšlený Xiaomi telefon, který patent obsahuje, bychom asi mohli označit jako rozvinovací. Nejde přitom ale o žádnou ruličku nebo jinou extravagantní demonstraci flexibilní technologie. Koncept je to vlastně vcelku decentní.

Vyobrazený přístroj by ohebnosti displeje využíval jen ke krátkému vysunutí obrazovky směrem dolů. Asi o centimetr. To by stačilo pro odhalení selfie fotoaparátů a případných dalších senzorů. Jde vlastně o řešení, které funguje opačně než výsuvné fotoaparáty. Tady by objektivům ustupoval displej. Zajímavé nicméně je, že podle výkresů by měl displej zabírat i velkou část zad. Žádné další specifikace ale patent neobsahuje, imaginární rozvinovací Xiaomi telefon tedy zatím můžeme posoudit jen z těchto dvou obrázků. Těžko říct, jestli vůbec výrobci budou nad takovým řešením odkrývání fotoaparátů uvažovat, když pomalu nastupují ty ukryté pod displejem.

Používali byste takový telefon?

Zdroj: Gizmo