Xiaomi chystá bombu! Do Evropy se chystá brutálně výkonný a přitom maličký tablet

Xiaomi zjevně chystá další přírůstek do své globální rodiny tabletů. Podle uniklých informací se připravuje celosvětové uvedení kompaktního prémiového tabletu Redmi K Pad, který byl dosud dostupný pouze v Číně. Na globálním trhu by se měl představit pod označením Xiaomi Pad Mini a nabídnout špičkový výkon v kompaktním těle.

Přejmenování pro globální trh

Podle čínského informátora známého pod přezdívkou „Experience More“ se Xiaomi chystá uvést tablet Redmi K Pad na globální trh. Zařízení však opustí značku Redmi, pod kterou je prodáváno v Číně, a přejde pod hlavní značku Xiaomi. Konkrétně by měl být uveden jako „Xiaomi Pad Mini“, což jasně naznačuje jeho pozicionování jako přímého konkurenta iPadu Mini 7.

Dřívější spekulace naznačovaly, že by se tablet mohl globálně prodávat jako „Poco F Pad“, tyto informace se však zdají být nepřesné. Místo toho by měl Xiaomi Pad Mini zaujmout místo na vrcholu nabídky.

Špičková výbava v kompaktním těle

Hlavním tahákem nového tabletu bude bezesporu výkonný čipset MediaTek Dimensity 9400+, který zajistí, že Xiaomi Pad Mini bude nejvýkonnějším globálně dostupným tabletem značky. Právě kombinace špičkového výkonu a kompaktních rozměrů má být hlavní zbraní proti konkurenci, zejména proti zmiňovanému iPadu Mini.

Pro připomenutí, čínský Redmi K Pad nabízí kromě zmíněného čipsetu také 8,8″ displej s rozlišením 2 576 × 1 600 pixelů a obnovovací frekvencí 144 Hz. Nechybí podpora HDR10, Dolby Vision a hodnota jasu až 850 nitů. K tomu přidává baterii s kapacitou 10 000 mAh a podporou 67W rychlého nabíjení. Očekáváme, že globální verze si tyto specifikace zachová.

Kdy se dočkáme?

Přesné datum uvedení Xiaomi Pad Mini na globální trh zatím není známo. Podle dosavadních informací by však tablet mohl debutovat společně se smartphony řady Xiaomi 15T, jejichž představení se očekává v průběhu září. Toto časové okno by dávalo smysl, jelikož by Xiaomi mohlo využít společné uvedení k vytvoření silnější mediální prezence a činí tak celkem pravidelně.

Cenová politika zůstává zatím také nejasná, ale vzhledem k prémiové pozici tabletu v portfoliu značky lze očekávat, že cena překročí hranici 10 000 Kč.

Konkurence na trhu kompaktních tabletů

Vstup Xiaomi do segmentu prémiových kompaktních tabletů přichází v době, kdy má Apple na tomto poli prakticky monopol se svým iPadem Mini. Androidové alternativy v podobné velikosti se obvykle soustředí na nižší nebo střední třídu, takže Xiaomi Pad Mini by mohl vyplnit mezeru na trhu.

Jakmile se objeví další informace o globálním uvedení Xiaomi Pad Mini, budeme vás informovat.

Ocenili byste v Evropě kompaktní a výkonný tablet?

Zdroj: Experience More