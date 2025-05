Xiaomi Pad 7S Pro může do Evropy přijít s rychlým čipem, 12,5" displejem a pořádně rychlým nabíjením

Není to tak dlouho, co Xiaomi rozšířilo své portfolio tabletů o mimořádně ambiciózní model Pad 7 Ultra. Jako první využívá nový čipset XRING O1, který si čínský technologický kolos sám navrhnul, a exceluje i v mnoha dalších aspektech výbavy. Do Evropy se však oficiální cestou nepodívá, čímž mnohé fanoušky značky zklamal. Stejný osud by však nemusel potkat spekulovanou novinku Pad 7S Pro.

Větší displej, ale žádný OLED

Nadcházející Xiaomi Pad 7S Pro se dle nejnovějších informací pochlubí 12,5palcovým LCD panelem, což je krok stranou od OLED technologie, kterou najdeme u nového Pad 7 Ultra (přiblíží se tak základní řadě Pad 7). Přesto půjde o velký a pravděpodobně dobře kalibrovaný displej vhodný nejen pro konzumaci multimédií, ale i produktivitu. Očekávané rozlišení zatím nebylo potvrzeno, ale vzhledem k pozici tabletu by mělo být alespoň 2,5K nebo vyšší. Pravděpodobně můžeme počítat i s navýšením jasu oproti předešlému modelu.

Vysoký výkon díky vlajkovému čipu

Pod kapotou má Xiaomi nasadit špičkový čipset – buď Qualcomm Snapdragon 8 Elite, anebo konkurenční MediaTek Dimensity 9400. Zajímavostí je i spekulace o možném nasazení vlastního čipu XRING O1, který debutoval v telefonu Xiaomi 15S Pro. Bez ohledu na finální volbu by mělo jít o velmi výkonné zařízení vhodné i pro náročné aplikace a hraní her.

Osobně bych sázel spíše na jednu z prvních dvou jmenovaných variant. Pokud se má tablet dostat i do Evropy – což by rozhodně mohl, Pad 6S Pro oficiální cestou přišel i do Česka – šance, že nabídne XRING čipset, se zdá být relativně malá. Xiaomi s nejvyšší pravděpodobností bude své nové procesory držet pouze na domácím trhu, než je rozšíří i za jeho hranice.

Nabíjení až 120 watty

Z certifikace 3C vyplývá, že tablet ponese označení 25053RP5CC a bude podporovat až 120W drátové nabíjení. To je hodnota, kterou běžně vídáme u špičkových telefonů, a znamená to, že baterii půjde doplnit velmi rychle – předchůdce se s totožným výkonem dobil za zhruba 35 minut. Nový model by ale teoreticky mohl nabídnout větší kapacitu baterie.

Design a dostupnost zatím neznámé

O vzhledu nebo přibližném datu vydání zatím konkrétní informace nemáme. Je možné, že se tablet představí někdy v průběhu léta, ale víc nyní bohužel nevíme. Co se pak týče ceny, nejspíš vyjde na něco okolo 15 tisíc korun.

Plánujete si pořídit nový tablet od Xiaomi?

Zdroje: Weibo, Gizmochina