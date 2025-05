Xiaomi Pad 7 Ultra přichází! Gigant mezi tablety s výkonem pracovního stroje se ničeho nebojí

Xiaomi na své oslavě 15. výročí představilo tablet, který má potenciál překreslit hranice toho, co si dnes jako tablet vůbec představujeme. Nový Xiaomi Pad 7 Ultra je největší, nejvýkonnější a zároveň nejtenčí tablet, který značka dosud vytvořila, ale jeho výjimečnost rozhodně netkví jen v těchto aspektech.

Xiaomi 7 Pad Ultra nabízí například 14palcový OLED displej s poměrem stran 3:2, rozlišením 3,2K a obnovovací frekvencí 120 Hz. Nejde jen o velkou obrazovku, ale o skutečně prvotřídní panel, který zvládne až 1600 nitů v HDR režimu a díky antireflexní vrstvě téměř eliminuje odlesky, takže si jej užijete i ve venkovním prostředí.

To vše z něj činí ideální tablet pro náročné práce s barvami (tedy grafické či fotografické práce), multitasking nebo streamování filmů či hraní her ve vysoké kvalitě. Tablet navíc podporuje i stylus, externí klávesnice a „počítačové“ rozhraní aplikací, což vhodnost pro zmíněné aktivity nadále podtrhuje, podobně jako to, co se ukrývá pod jeho viditelnou vrstvou.

Co se skrývá uvnitř Xiaomi Pad 7 Ultra?

Srdcem zařízení je nově představený čipset XRING O1 postavený na 3nm výrobním procesu. Jde o desetijádrový procesor s taktem až 3,7 GHz a extrémním výkonem pro zmíněný multitasking, grafiku i náročné výpočetní úlohy. Doplňuje jej v tom nejlepším provedení až 16 GB RAM (v základním 12 GB) a baterie o kapacitě 12 000 mAh s nabíjením 120 W.

Zvuk pak zajišťuje osm stereo reproduktorů s velkým akustickým prostorem, a klávesnice nabídne plnohodnotné klávesy s příjemným nízkým zdvihem, což potěší zejména ty z nás, kterým jsou dotykové klávesnice jednoduše nepříjemné.

Pro koho je tablet určený?

Tablet je ideální volbou pro profesionály a kreativce, kteří hledají přenosné zařízení s parametry na úrovni, dalo by se říci, ultrabooku. Podpora stylusu, externí klávesnice a režimu napodobujícího počítačové rozhraní z něj dělá seriózní pracovní nástroj, který může nahradit i klasický laptop – a to s výhodou nižší váhy a skladného těla.

Zároveň se dá považovat za zařízení pro náročné uživatele, kteří chtějí špičkový zážitek z různorodého obsahu. Pokud tedy hledáte tablet bez kompromisů, Xiaomi Pad 7 Ultra má pro vás rozhodně co nabídnout.

Cenové rozpětí tabletu pak závisí na velikosti RAM, tedy operační paměti, a zároveň na velikosti úložiště, tedy paměti pro ukládání dat, jako jsou fotografie, videa, aplikace a další soubory.

Verzi s 12 GB RAM a 256 GB byste měli sehnat v přepočtu za 17 500 Kč, kdežto nejdražší edice Nano s 16GB RAM a 1 TB úložiště dosáhne až na 22 640 Kč. Variace jsou v rozmezí těchto dvou cen každopádně ještě tři, a mimo to čelíme i otázce, zda se vůbec Xiaomi Pad 7 Ultra dostane na český trh podobně jako Pad 7 nebo Pad 7 Pro.

Kdyby se Pad 7 Ultra objevil i u nás, skočili byste po něm?

