Unikají evropské ceny tabletů Xiaomi Pad 7! Máme se bát?

Nedlouho poté, co Xiaomi ohlásilo datum globálního představení vlajkových smartphonů Xiaomi 15, se dozvídáme důležité detaily o tabletech, které by se měly 2. března ukázat po jejich boku. Rodinka Xiaomi Pad 7 by letos do evropských zemí konečně mohla dorazit v plném počtu – výkonnější model Pro tedy nezůstane čínskou exkluzivitou – a patrně můžeme zodpovědět otázku, kolik budou její členové stát.

S informacemi přišel důvěryhodný leaker billbil_kun prostřednictvím serveru Dealabs. Základní verze levnějšího tabletu Xiaomi Pad 7 (8/128GB) prý dostane cenu 429 eur, tedy asi 10 700 Kč v přepočtu, kdežto varianta 8/256GB může dokonce vyjít na 469 eur (11 700 Kč). Oproti tabletu Xiaomi Pad 6, jenž v totožných konfiguracích startoval na 8 999 Kč a 9 999 Kč, tedy můžeme pozorovat výrazné zdražení.

České ceny v korunách se od těch uvedených v eurech pochopitelně mohou trochu lišit. Samotný insider ostatně píše, že Xiaomi Pad 7 může v některých zemích, jako je Německo, začínat na stejné ceně 399 eur jako kdysi.

Xiaomi Pad 7 Pro, který nabízí výkonnější čipset a rychlejší nabíjení baterie, má údajně vyjít na 529 eur (13 200 Kč v přepočtu) za variantu 8/256GB. Výkonnější konfigurace 12/512GB pak prý dostane cenu 629 eur (15 700 Kč).

Tablety Xiaomi Pad 7 a Pad 7 Pro disponují 11,2″ LCD displejem se 144Hz obnovovací frekvencí, rozlišením 3,2K a jasem 800 nitů. Oba jsou vybaveny 8 850mAh baterií, přičemž dražší model umožňuje 67W nabíjení, zatímco levnější pouze 45W. Pad 7 Pro taky disponuje rychlejším čipem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, zatímco u jeho levnějšího brášky se musíte spokojit se Snapdragonem 7+ Gen 3.

Zdroj: Dealabs