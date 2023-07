Xiaomi Pad 6 dorazil do ČR! Tohle opět vypadá na trhák

Společnost Xiaomi oficiálně přivedla do ČR očekávaný tablet Pad 6. Nástupce velmi populární “pětky” nenechává nic náhodě a opět se evidentně hodlá postavit do role nejzajímavějšího kousku při pohledu na poměr cena vs. výkon. Xiaomi Pad 6 je vybaven například 11palcovým displejem WQHD+ (2 880 x 1 800 px) s jemností 309 PPI a 144Hz frekvencí, procesorem Snapdragon 870 či baterií s kapacitou 8 840 mAh.

“Tento vysoce výkonný tablet je vybaven praktickými funkcemi a je zkonstruován tak, aby předvídal a splňoval potřeby zaneprázdněných profesionálů. Toho dosahuje díky softwaru MIUI for Pad, exkluzivnímu mobilnímu uživatelskému rozhraní, vylepšenému peru Xiaomi Smart Pen (2. generace) a klávesnici Xiaomi Pad 6 Keyboard, která bez problémů zvyšuje celkovou produktivitu,” popisuje novinku výrobce.

Xiaomi Pad 6 v ČR

Android 13 / MIUI Pad 14

displej 11″ WQHD+ (2880 x 1800) s jemností 309 PPI a frekvencí 144 Hz

procesor Snapdragon 870

paměťové varianty 6/128 GB a 8/256 GB

baterie s kapacitou 8 840 mAh a 33W nabíjením

13MPx zadní a 8MPx přední fotoaparát

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6

barvy Gravity Gray, Gold a Mist Blue

Nezapomnělo se ale ani na zábavu. Nechybí například podpora obrazového standardu Dolby Vision, zvukově pak poslouží Dolby Atmos a Hi-Res Audio, které využívají čtveřici reproduktorů. “Tenký, lehký a odolný Xiaomi Pad 6 má konstrukci z hliníkové slitiny s rámečkem o tloušťce 6,51 mm a váží pouhých 490 g, což je vhodné pro použití kdekoli na cestách. K atraktivnímu vzhledu tohoto tabletu přispívá i ikonická estetika designu vlajkové lodi řady Xiaomi 13, takže působí profesionálním i stylovým dojmem,” dodává čínská značka.

Xiaomi Pad 6 je dostupný ve třech barvách: Gravity Gray, Gold, Mist Blue. Varianta 6/128 GB je k dispozici za doporučenou maloobchodní cenu 8 999 Kč a varianta 8/256 GB za 9 999 Kč. K tabletu je samostatně v prodeji i příslušenství, a to chytré pero Xiaomi Smart Pen za 1 999 Kč a klávesnice Xiaomi Pad 6 Keyboard rovněž za 1 999 Kč. Do 6. srpna (nebo do vyprodání zásob) může každý zákazník získat k tabletu dva dárky zdarma, konkrétně zmíněné pero či obal.

Tak co říkáte na nový Xiaomi Pad 6 a jeho české ceny?

Zdroj: TZ