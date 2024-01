Xiaomi intenzivně pracuje na nových tabletech pro rok 2024

Těšit se můžeme na výkonné procesory, pořádné displeje a HyperOS

Xiaomi Pad 7 Pro bude super, úplně nejvyšším modelem bude Pad 7 Max

O nových tabletech Xiaomi se mluví už dlouho, téměř jistotou je brzké představení modelů Xioami Pad 7 a Xiaomi Pad 7 Pro. Podle původních informací se zdálo, že právě Pad 7 Pro se zařadí na naprostý vrchol současných tabletů, vše ale nakonec pravděpodobně bude trochu jinak.

Xiaomi Pad 7 Pro bude skvělý tablet, to ano. Spoléhat bude na nejnovější procesor Qualcomm, ačkoliv původně to měl být „pouze“ Snapdragon 8 Gen 2. Nejnovější úniky odhalily, že tablet nabídne LCD displej s úhlopříčkou 12,45 palce a obnovovací frekvencí 144 Hz.

Tablet bude doplněný o baterii s kapacitou 10 000 mAh, těšit se můžeme na Android 14 v kombinaci s uživatelským rozhraním HyperOS. Možná se teď ptáte, kde je slibovaná vlajková loď s OLED displejem. Nebojte se, Xiaomi má představit tento tablet v dohledné době, bude se jmenovat Pad 7 Max.

Co mě na něm zajímá nejvíce? Jestli se oficiálně dostane do Evropy respektive do České republiky. Na našem trhu je dosud nejvyšším modelem Pad 6 a jakkoliv je to výborný tablet (doma jej mám a aktivně jej používám), v mnoha situacích by se mi hodila větší úhlopříčka. Xiaomi takový tablet ve svém portfoliu má už dlouho, recenzi Xiaomi Pad 6 Max jsme vám přinesli už před několika měsíci.

Ale tablet se u nás neprodává a to je škoda. Třeba to ale letos bude podobné jako v případě nejvyššího mobilního telefonu s přídomkem Ultra. Zatímco Xiaomi 13 Ultra se na našem trhu oficiálně neobjevilo, Xiaomi 14 Ultra se v České republice bude oficiálně prodávat!

Těšíte se na Xiaomi Pad 7 Pro?

Zdroj: gizmochina