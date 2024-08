Xiaomi Pad 6 je nyní k dostání na Datartu za pouhých 6 690 Kč

Jde o historicky nejnižší cenu, původně tablet startoval na 9 000 Kč

V dané cenové kategorii nabízí špičkový výkon a výbavu

Hledáte kvalitní tablet, ale nechcete za něj utratit majlant? Oblíbený Xiaomi Pad 6 v Česku zlevnilo hned několik prodejců a momentálně je k mání za pouhých 6 690 Kč. To je cena, za kterou budete kvalitnější zařízení s velkou obrazovkou a Androidem hledat jen velmi těžko.

Když Xiaomi Pad 6 loni vstupoval na trh s cenovkou 8 990 Kč, byl to solidní, ale ne úplně převratný tablet, pro zajímavost si můžete přečíst i naší dobovou recenzi. Za současnou cenu je to ale jiná písnička: Snapdragon 870, kvalitní tělo, skvělý 144Hz displej i reproduktory s podporou Dolby Atmos. To jsou parametry, které v této cenové kategorii jen tak nenajdete.

Pojďme si tablet v krátkosti projít pěkně popořadě. Dominantou přední strany je 11″ IPS panel s rozlišením 2880 x 1800 pixelů a 144Hz obnovovací frekvencí. Jas 550 nitů sice nedostačuje na parametry OLED panelů, ale i venku si na něm v pohodě přečtete článek a jinak mu není co vytknout.

Xiaomi Pad 6

S kapacitou 8 840 mAh se Xiaomi Pad 6 řadí k tabletům s nejdelší výdrží ve své třídě, ačkoliv bude samozřejmě záležet na vašem používání. Já osobně tablet používám na čtení článků, občas si na něm pustím video nebo upravím fotku a večer je na něm puštěná chůvička. V tomto režimu obvykle vydrží 2-3 dny na jedno nabití. Čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos jsou dalším příjemným překvapením a zní lépe než většina notebooků okolo 20 tisíc.

13Mpx zadní a 8Mpx přední kamery jsou v pořádku pro občasné fotky dokumentů nebo videohovory. Ale upřímně, kdo fotí tabletem? Pokud patříte mezi ty dva lidi na světě, co to dělají, budete možná trochu zklamaní. Pro ostatní je to více než dostačující.

Xiaomi Pad 6 za 6 690 Kč je nabídka, nad kterou by měl zapřemýšlet každý, kdo uvažuje o koupi tabletu. Jasně, není to iPad Pro, ale za třetinu ceny dostanete zařízení, které zvládne většinu věcí, které od tabletu očekáváte. Poradí si s běžnými úkony, ale i nějakým tím střihem videa či náročnou hrou.

Jediným skutečným konkurentem v této cenové kategorii je stájový Redmi Pad Pro, který láká na větší 12,1″ displej. Ale pokud vám vyhovuje 11″ obrazovka, Xiaomi Pad 6 je momentálně asi nejlepší volba na trhu.

Máte zkušenosti s tablety od Xiaomi?